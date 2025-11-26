La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que las acusaciones en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, no tienen relación con el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch en dicho certamen.

Esta mañana se dio a conocer que Rocha fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico.

En este escenario, durante su conferencia matutina, la Mandataria señaló que la Fiscalía debe salir a informar:

“Tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, expresó.

La jefa del Ejecutivo aseguró que se le busca restar mérito al triunfo de Bosch en el concurso internacional, no obstante, el resultado es independiente a la situación de Rocha:

"Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto. Entonces, quieren quitarle mérito. Repito más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora otra cosa muy distinta, pues este tema de esta persona y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía", declaró.

Loret de Mola revela que Gobierno obtuvo orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Carlos Loret de Mola reveló este miércoles que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la FGR ser testigo protegido.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.

