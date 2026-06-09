Si te mueves hoy por el sur de la Ciudad de México, esto te interesa: un masivo despliegue policial y bloqueos por la marcha de la CNTE en Tlalpan y División del Norte amenazan con colapsar tu trayecto. Entérate de qué zonas evitar y cómo avanza la movilización.

La CNTE avanza hacia el Estadio Ciudad de México

Centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pertenecientes al agrupamiento antimotines, fueron desplegados durante la mañana de este martes en el cruce de División del Norte y Calzada de Tlalpan, ante el avance de una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) .

Los uniformados instalaron un dispositivo de seguridad para impedir el paso del contingente que pretendía arribar al Estadio Ciudad de México , en el marco de las movilizaciones convocadas por la organización magisterial durante su jornada de paro nacional, en demanda de la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

El operativo incluyó tres camiones tipo "Costero" del agrupamiento, personal de la Policía Montada y elementos con equipo antimotines, escudos y cascos, quienes formaron una valla humana detrás de los vehículos de seguridad.

La movilización inició sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida Tasqueña, donde los docentes comenzaron a avanzar rumbo al sur de la capital. Durante el despliegue policial también se observó la presencia de equipos inhibidores de señal y sobrevuelos de drones pertenecientes a la corporación.

Hasta la mañana de este martes, las autoridades mantienen el dispositivo preventivo para resguardar la zona y dar seguimiento al desarrollo de la protesta .

¿Cómo llegar al Estadio CDMX para la inauguración del Mundial?

A un par de días de la inauguración del Mundial 2026, el Gobierno capitalino prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al Estadio Ciudad de México mediante transporte público (Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús), además de servicios especiales como Park y Ride, Ecobici y rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.

Llegada por Metro y Metrobús

Los aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con el Trolebús Perisur hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

También podrán llegar a Santa Úrsula - Santo Tomás, mediante las Líneas 2 y 3 del Metro, enlazando con los trolebuses Tasqueña y Universidad, respectivamente.

Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, la estación Cañaverales permitirá conectar con la zona de Gran Terraza Coapa, desde la cual se puede llegar caminando.

El costo del Metro es de 5 pesos, mientras el del Metrobús, 6 pesos.

Llegada por Tren Ligero

Otra alternativa será el Tren Ligero, que ofrecerá un servicio directo desde Tasqueña. Los usuarios deberán llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo al Tren Ligero para arribar a la zona del Estadio Ciudad de México sin paradas intermedias.

El costo del tren es de 3 pesos.

Park y Ride

Para quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema Park y Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.

Desde estos puntos saldrán autobuses cada 15 minutos hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás.

El servicio estará disponible desde las 07:00 horas y tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.

Ride

Además, operará el servicio Ride, que ofrecerá transporte especial desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Las salidas serán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.

Llegada por Ecobici o scooter

Los asistentes también podrán llegar en Ecobici o scooter; para ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dispondrá de 2 mil bicicletas y 2 mil scooters desde tres horas antes del partido, con estaciones de llegada y salida en:

Héroes del 47

Anillo de circunvalación

Viaducto Tlalpan

Skate Park Los Multis

General Anaya

Llegada peatonal y en taxi

Para quienes utilicen taxis o aplicaciones de transporte, se habilitarán puntos autorizados en:

Viaducto Tlalpan y Acoxpa

Renato Leduc y Periférico

Acoxpa y Calzada Acoxpa

Gran Sur y Avenida del Imán

Acoxpa y División del Norte

Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante siete rutas peatonales controladas. Dependiendo del punto de llegada, los recorridos a pie serán de entre 10 y 30 minutos desde: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

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