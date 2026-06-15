La Secretaría de Bienestar activó desde este lunes 15 de junio del 2026 un operativo masivo a nivel nacional para dotar de tarjetas bancarias a los nuevos beneficiarios de los programas sociales. Este esfuerzo logístico incluye a las personas de 65 años o más que completaron su registro exitosamente durante el pasado mes de abril.

El periodo de dispersión operará de forma ininterrumpida desde hoy hasta el próximo domingo 21 de junio de 2026. Los servidores públicos atenderán a miles de ciudadanos en todo el país, abarcando urbes principales como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, garantizando la entrega oportuna de las herramientas financieras.

Contar con esta tarjeta resulta indispensable para los derechohabientes. El gobierno federal depositará los fondos bimestrales exclusivamente en las cuentas del Banco del Bienestar, eliminando por completo cualquier pago en efectivo o transferencias a instituciones bancarias privadas comerciales.

El aviso en tu celular: cómo saber cuándo y dónde recoger tu Tarjeta del Bienestar en junio 2026

Las autoridades no publicarán listas impresas ni realizarán llamadas telefónicas para agendar las citas presenciales. El sistema envía un mensaje de texto (SMS) directo al número celular que el adulto mayor registró al momento de su inscripción original en los módulos.

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Este mensaje contiene la fecha exacta, la hora asignada y la ubicación precisa del Módulo de Bienestar correspondiente . Revisa tu bandeja de entrada hoy mismo y respeta estrictamente el horario indicado por los organizadores para evitar aglomeraciones innecesarias bajo el calor.

Documentación obligatoria: lo que exigen los asesores en ventanilla

Presentarte al módulo sin tu expediente completo provocará el rechazo inmediato de tu trámite. Los asesores gubernamentales exigen la entrega de documentos originales y copias legibles para validar la identidad del titular antes de liberar el acceso a la cuenta bancaria.

Prepara una identificación oficial vigente con fotografía, preferentemente tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o tu credencial del INAPAM. Además, imprime una copia reciente de tu Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada por el registro civil.

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Completa tu expediente físico con un acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Un recibo de luz, agua o teléfono fijo funciona perfectamente para acreditar tu residencia actual ante los funcionarios.

Tips rápidos para activar y proteger tu nueva cuenta bancaria y tu tarjeta del Bienestar 2026

Conserva el sobre cerrado: Revisa que el empaque de tu tarjeta esté completamente sellado al momento de recibirlo en la mesa de atención. No aceptes plásticos que presenten rasgaduras o alteraciones visuales.

Revisa que el empaque de tu tarjeta esté completamente sellado al momento de recibirlo en la mesa de atención. No aceptes plásticos que presenten rasgaduras o alteraciones visuales. Memoriza tu NIP: El Número de Identificación Personal (NIP) viene impreso dentro del sobre original. Guárdalo en un lugar seguro dentro de tu hogar y nunca lo anotes en la parte trasera del plástico.

Ignora a los supuestos gestores: El trámite de entrega es completamente gratuito y personal. No pagues cuotas económicas a personas en redes sociales que prometen "acelerar" la entrega de tu beneficio.

El trámite de entrega es completamente gratuito y personal. No pagues cuotas económicas a personas en redes sociales que prometen "acelerar" la entrega de tu beneficio. Vincula tu aplicación móvil: Descarga la plataforma oficial del banco en tu teléfono celular para consultar tus movimientos desde casa sin necesidad de hacer filas en los cajeros automáticos.

¿Qué hago si no recibí el mensaje SMS con la fecha para recoger mi tarjeta del Bienestar?

Si tu celular no recibe el mensaje, ingresa con tu CURP a la página oficial del gobierno (gob.mx/bienestar). El portal digital te arrojará de inmediato el lugar, la fecha y la hora exacta donde tu plástico te espera listo para la entrega.

¿Puede ir un familiar a recoger la tarjeta del Bienestar en mi lugar?

No. La entrega de la tarjeta exige un trámite estrictamente personal. Sin embargo, si el adulto mayor enfrenta problemas graves de movilidad, su persona auxiliar registrada puede acudir al módulo designado para solicitar una visita domiciliaria oficial.

JM