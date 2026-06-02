La Secretaría de Bienestar informó sobre el inicio de una nueva etapa para la entrega de la tarjeta de pagos correspondiente a los programas sociales federales. Este proceso está dirigido a las personas que solicitaron su ingreso a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar durante el periodo de registro de abril. A través de este plástico emitido por el Banco del Bienestar, los beneficiarios podrán acceder a los recursos económicos asignados para el presente año.

El operativo de distribución se llevará a cabo a nivel nacional, con el objetivo de entregar los medios de cobro a los nuevos derechohabientes de forma ordenada. Las autoridades federales establecieron un calendario específico para mantener el control en los módulos de atención y prevenir aglomeraciones innecesarias. De esta manera, se busca agilizar el trámite administrativo para que las personas inscritas obtengan su herramienta financiera en el tiempo establecido por la dependencia.

¿Cuándo y dónde recoger la tarjeta de pagos de la Pensión Bienestar?

La entrega de los plásticos se realizará del lunes 15 al domingo 21 de junio de 2026. Para conocer el día, la hora y el módulo exacto al que deben acudir, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto (SMS) en el número telefónico que proporcionaron al momento de su inscripción. Este mensaje es el único canal oficial para confirmar la cita, por lo que se recomienda a los solicitantes mantener sus dispositivos móviles encendidos y revisar su bandeja de entrada.

Al presentarse en el módulo asignado, las personas deben cumplir con ciertos requisitos para concretar el trámite. Es obligatorio llevar una identificación oficial vigente con fotografía, tanto en original como en copia, además del talón o comprobante de registro que se les entregó en abril. Sin estos documentos, el personal encargado no podrá procesar la entrega del plástico bancario.

La entrega de los plásticos se realizará del lunes 15 al domingo 21 de junio de 2026. ESPECIAL

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar para nuevos beneficiarios?

Una vez que los derechohabientes tengan su tarjeta activa, comenzarán a recibir los depósitos correspondientes a su programa. En el caso de las personas adultas mayores de 65 años, el monto establecido para este año es de seis mil 400 pesos bimestrales. Por su parte, las mujeres de 60 a 64 años inscritas en el nuevo esquema recibirán tres mil 100 pesos cada dos meses.

El uso de la tarjeta permite a los usuarios retirar efectivo directamente en los cajeros automáticos o en las ventanillas de las sucursales bancarias del gobierno en todo el país. Asimismo, el plástico funciona como una tarjeta de débito convencional, lo que facilita el pago de bienes y servicios en cualquier establecimiento comercial, supermercado o farmacia que cuente con una terminal punto de venta, lo cual evita la necesidad de portar dinero en efectivo.

Nuevo registro para la Pensión Bienestar

De forma paralela a la entrega de tarjetas, la Secretaría de Bienestar anunció la apertura de una nueva convocatoria para quienes no lograron inscribirse en los meses anteriores. Este periodo de incorporación estará vigente del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026. Los interesados deberán acudir a los módulos de atención con su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y una identificación oficial.

Para resolver dudas adicionales sobre la entrega de tarjetas o los nuevos registros, la dependencia mantiene habilitada la Línea del Bienestar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB