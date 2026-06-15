¿Cuándo entra el verano 2026 a México?

El solsticio de verano 2026 en México ocurrirá el domingo 21 de junio a las 02:24 horas, marcando el inicio oficial de la temporada estival y el día con más luz solar del año. Conocer el momento exacto de este evento astronómico te permitirá aprovechar al máximo la energía de la jornada más larga y prepararte para los meses de calor y lluvias, aunque llevemos semanas conviviendo con ellos.De acuerdo con los cálculos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el verano 2026 entrará a México exactamente a las 02:24 horas (tiempo del centro) del domingo 21 de junio. En ese preciso instante, el Sol alcanzará su punto más alto en el cielo, posicionándose directamente sobre el Trópico de Cáncer, lo que provocará que los mexicanos vivamos la jornada con mayor cantidad de luz natural y la noche más corta de todo el año.El solsticio de verano es el evento astronómico que marca el fin de la primavera y el inicio oficial de la temporada estival. En este momento, el hemisferio norte de la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol.Para este año, el esperado cambio de estación ocurrirá el domingo 21 de junio de 2026. Para este año, el Instituto Nacional Geográfico de España indica que el fenómeno se registrará exactamente a las 02:24 horas (tiempo del centro de México).Durante este instante, el Sol alcanzará su punto más alto en el cielo, posicionándose directamente sobre el Trópico de Cáncer. Esto provocará que los rayos solares caigan de forma más directa sobre el territorio mexicano.La respuesta a este fenómeno radica en el eje terrestre. Nuestro planeta no está perfectamente derecho, sino que tiene una inclinación de aproximadamente 23.5 grados mientras orbita alrededor del Sol.Esta inclinación provoca que, durante el solsticio de junio, la mitad norte del planeta reciba luz solar durante un periodo más prolongado. Como resultado, ese día viviremos la jornada con mayor cantidad de horas de luz natural y, en consecuencia, la noche más corta de todo el 2026.Es importante destacar que, aunque astronómicamente el verano inicia el 21 de junio, el verano meteorológico (usado para fines estadísticos y climáticos) comenzó desde el 1 de junio.La llegada del verano no solo es un dato científico, sino una oportunidad para ajustar nuestra rutina. Aquí te dejamos algunos puntos clave sobre cómo impactará este evento:El verano será la estación más larga del año en curso. Se extenderá por un total de 93 días y 16 horas. Esto se debe a que la Tierra se encuentra en su punto más alejado del Sol, conocido astronómicamente como afelio, lo que hace que nuestro planeta se mueva más despacio en su órbita elíptica.La temporada estival concluirá oficialmente el 23 de septiembre de 2026. En esa fecha, el equinoccio de otoño tomará el relevo, equilibrando nuevamente la duración del día y la noche en todo el mundo.Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurrirá exactamente lo contrario: el 21 de junio marcará el inicio de su invierno, con el día más corto y la noche más larga del año. Entender estos ciclos nos ayuda a comprender mejor la dinámica de nuestro planeta y cómo la astronomía dicta el ritmo de nuestras vidas diarias.Hablar del verano en México es hablar de una temporada que se caracteriza principalmente por las lluvias, que transforman el paisaje de gran parte del país. Aunque solemos asociar el verano con el calor intenso, en México el concepto va mucho más allá de las altas temperaturas.En la mayor parte del territorio mexicano (centro, sur y sureste), el verano coincide con la estación húmeda o lluviosa, que va de mayo a octubre.Es muy común que las mañanas sean soleadas y calurosas, mientras que por las tardes o noches se presenten tormentas, a veces bastante intensas, pero breves. Esto ayuda a refrescar el ambiente y a que los campos y bosques se vuelvan increíblemente verdes.Mientras en el centro y sur llueve, en el norte del país el verano suele ser extremadamente seco y caluroso, con temperaturas que fácilmente superan los 40 °C.Si te encuentras en México durante este verano por el Mundial 2026, estarás viviendo una experiencia única donde el clima dinámico y el ambiente futbolístico juegan roles clave. Entre lo que debes saber:En resumen, el verano mexicano no es solo "sol y playa"; es una temporada de renacimiento natural gracias a las lluvias, donde el país cambia su tono hacia el verde y el clima se vuelve dinámico.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF