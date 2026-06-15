Fuertes ráfagas de viento levantan inflable con niños en Torreón y dejan varios lesionados (VIDEO)

Lo que debía ser una tarde de diversión y entretenimiento para las familias que asistieron al Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, este domingo, rápidamente se convirtió en un escenario trágico luego de que fuertes ráfagas de viento levantaran un inflable en el que se encontraban decenas de niños jugando, ocasionando que varios de ellos resultaran heridos.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos que evidenciaron el caos que se desató luego de que las condiciones climáticas provocaran que un brincolín se elevara del suelo y se moviera violentamente mientras varios menores se encontraban sobre él , lo que provocó terror en los padres, quienes corrieron desesperados para socorrer a sus hijos.

Menores resultan lesionados y son trasladados a hospitales

De acuerdo con la información disponible, al menos 10 menores resultaron con lesiones no graves; sin embargo, todos ellos fueron transportados a uno de los hospitales de la localidad para una revisión y seguimiento médico.

Por medio de un comunicado oficial, el Centro de Convenciones Torreón señaló que el incidente ocurrió en el área denominada Foro CCT, la cual contaba con todas las medidas de seguridad y de estructura necesarias para este tipo de instalaciones ; sin embargo, detalló que fueron las condiciones naturales las que convirtieron esta situación en un suceso "extraordinario".

Autoridades y empresa investigan las causas del incidente

No obstante, la organización explicó que los protocolos de seguridad fueron activados a tiempo para ayudar a los asistentes afectados, por lo que la situación pudo controlarse en un periodo de tiempo corto.

La empresa confirmó que al momento se están llevando a cabo trabajos de investigación y valoración técnica en la estructura para esclarecer las causas exactas del accidente y los pasos siguientes de acción.

“La situación se encuentra totalmente controlada. Asimismo, la empresa responsable de la operación de Gravity Bounce se encuentra realizando una valoración detallada de los hechos con el objetivo de determinar las acciones procedentes. Los resultados de dicha evaluación y los pasos a seguir serán dados a conocer oportunamente”, se añadió en el comunicado.

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La compañía pidió la comprensión de las personas que presenciaron el accidente y agradeció el labor de los equipos de seguridad que intervinieron para controlar la situación

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