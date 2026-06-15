Sheinbaum admite que no viajó a Zacatecas por protestas de maestros

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que canceló sus actividades públicas programadas para el domingo pasado en la ciudad de Zacatecas ante la amenaza de protestas por parte de maestros de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otros sectores.

En su conferencia matutina de este lunes, la Mandataria explicó que tomó la decisión de reprogramar las actividades previstas en su agenda para evitar confrontaciones con estos grupos.

"Fue en particular en este caso, porque no consideré que fuera prudente (…) Siempre buscamos el diálogo, pero en este caso decidimos modificar la agenda", mencionó.

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El domingo, la Presidenta encabezaría la entrega de programas de infraestructura junto al gobernador de Zacatecas, David Monreal, evento para el que ya se había instalado todo el equipo necesario. En su lugar, decidió viajar al estado de San Luis Potosí, donde convivió con las y los campeones del Mundial Social.

La Mandataria insistió en que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantienen diálogo con secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que, ante la posibilidad de que los eventos se vieran interrumpidos, decidió reprogramar el compromiso.

"Planteaban que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces dije: ¿para qué? Si estamos en espíritu mundialista, mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas", dijo.

"Estuvo muy bonito lo de San Luis, porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down que ganaron el torneo; muy, muy divertida estuvo la convivencia. Nos divertimos mucho", comentó respecto a su visita a San Luis Potosí.

Tras la cancelación de este acto público, Sheinbaum aseguró que su agenda presidencial no se verá afectada por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros sectores.

Con información de SUN

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MB