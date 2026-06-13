Pensión Bienestar: Calendario tentativo de pagos | Letra por letra y fechas posibles

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa siendo uno de los apoyos sociales más relevantes del Gobierno de México, por lo que cada actualización sobre las fechas de depósito suele despertar gran expectativa entre millones de beneficiarios.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha dado a conocer el calendario oficial del próximo periodo de pagos, ya circula una propuesta tentativa basada en el esquema aplicado en las dispersiones más recientes.

Según estimaciones elaboradas a partir de los calendarios anteriores, para julio, los depósitos volverían a realizarse de manera gradual, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar letra por letra para julio

Aunque las fechas aún no son definitivas, el calendario que actualmente se considera más probable para julio quedaría de la siguiente manera:

Miércoles 1 de julio | A

Jueves 2 de julio | B

Viernes 3 de julio | C

Lunes 6 de julio | C

Martes 7 de julio | D, E y F

Miércoles 8 de julio | G

Jueves 9 de julio | G

Vienes 10 de julio | H, I, J y K

Lunes 13 de julio | L

Martes 14 de julio | M

Miércoles 15 de julio | M

Jueves 16 de julio | N, Ñ y O

Viernes 17 de julio | P y Q

Lunes 20 de julio | R

Martes 21 de julio | R

Miércoles 22 de julio |S

Viernes 23 de julio | T, U y V

Viernes 24 de julio | W, X, Y y Z

Las fechas podrían modificarse una vez que las autoridades federales presenten el calendario oficial, por lo que se recomienda tomar esta información únicamente como una referencia.

¿Cuánto dinero entregan los programas de la Pensión del Bienestar?

En pleno 2026, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas inscritas en el programa. El depósito se realiza directamente en la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

Cabe recordar que la actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum también ha implementado los programas de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años de edad; y la Pensión Bienestar para las Personas con Discapacidad, misma que otorga un monto bimestral de 3 mil 300 pesos.

Estos apoyos económicos forman parte de la estrategia social impulsada por el Gobierno para fortalecer los ingresos de los sectores más vulnerables de la población.

¿Cuándo se conocerán las fechas oficiales de la Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar suele dar a conocer las fechas oficiales pocos días antes del inicio de los depósitos e incluso el mismo día en que arranca la dispersión.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales institucionales para evitar rumores, información falsa o posibles intentos de fraude relacionados con los programas sociales.

Estas son las cosas que no debes hacer con la Pensión del Bienestar

Dado que esta pensión es un apoyo destinado a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, no debes compartir tu NIP, datos bancarios o documentos personales con desconocidos.

Tampoco es recomendable entregar tu tarjeta a otras personas ni permitir que alguien retire dinero en tu nombre sin autorización expresa. Por igual, evita caer en fraudes, promesas de gestores que cobran por trámites o solicitudes de dinero para recibir el apoyo, ya que los trámites oficiales son gratuitos.

Por último, siempre mantén actualizada tu información ante las autoridades correspondientes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO