Beca Rita Cetina para primaria: ¡Es oficial! Dan fechas EXACTAS para el registro en 2026

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó las fechas en las que los estudiantes de primaria podrán registrarse a la Beca Rita Cetina.

Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, quienes reciben un pago de mil 900 pesos por bimestre (a excepción de julio-agosto por el periodo vacacional), y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente de la misma familia.

Sin embargo, a partir de este año las y los alumnos de primaria podrán incorporarse al apoyo.

Fechas de registro de la Beca Rita Cetina para primaria

En una publicación en sus redes sociales, Julio León precisó que el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias públicas estará disponible del 2 al 19 de marzo en la página oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx .

Debido a que todavía falta un tiempo para que se habilite el registro en línea, el funcionario sugirió a las familias ir preparando la documentación necesaria.

El día de ayer, lunes 9 de febrero, dieron inicio las asambleas educativas en planteles educativos para que madres, padres, tutoras y tutores tengan conocimiento de todos los detalles del apoyo, como los pasos del registro y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se les hará llegar el dinero.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Para poder recibirlo, es fundamental que los padres de familia y tutores acudan a la asamblea educativa de la escuela de su hija o hijo durante este mes.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

