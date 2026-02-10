Martes, 10 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Continúa la búsqueda de los cuatro desaparecidos en Mazatlán

Los cuatro hombres viajaban junto con una mujer y una menor de edad, para celebrar un cumpleaños en la ciudad mazatleca

Por: SUN .

Desde su desaparición en Mazatlán, sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno de México. EFE/ARCHIVO

Desde su desaparición en Mazatlán, sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno de México. EFE/ARCHIVO

Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y avance en las investigaciones.

Los cuatro hombres viajaron a ese destino turístico, junto con una mujer y una menor de edad, para celebrar un cumpleaños. Lo último que se supo de ellos fue que rentaron un vehículo todo terreno tipo Razer. Tras su desaparición la mujer y la menor fueron liberadas, pero no se volvió a tener noticias de los hombres.

Sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno. Durante la protesta frente a Palacio Nacional, los manifestantes portaron pancartas y gritaron consignas en demanda de atención a su caso.

Lee: Peso mexicano despierta débil en el tipo de cambio con el dólar

Más tarde, se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde realizaron un bloqueo que se prolongó por una hora.

Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, expresó el dolor y la incertidumbre que enfrenta la familia desde hace casi una semana.

"Mi yerno, Oscar es profesor de educación física, un yerno excelente, un buen muchacho, como mi hijo; mi Goyito es de 18 años, él trabaja en una farmacia, y mi hijo Javi es chofer, igual que mi hijo Omar, también son trabajadores del campo, son choferes", relató.

Los familiares señalaron que los cuatro hombres son personas trabajadoras que viajaron para celebrar en familia. Indicaron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades les den una respuesta y avances en la búsqueda.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones