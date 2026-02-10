Continúa la búsqueda de los cuatro desaparecidos en Mazatlán

Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos el pasado 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y avance en las investigaciones.

Los cuatro hombres viajaron a ese destino turístico, junto con una mujer y una menor de edad, para celebrar un cumpleaños. Lo último que se supo de ellos fue que rentaron un vehículo todo terreno tipo Razer. Tras su desaparición la mujer y la menor fueron liberadas, pero no se volvió a tener noticias de los hombres.

Sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron la intervención de distintas instancias de gobierno. Durante la protesta frente a Palacio Nacional, los manifestantes portaron pancartas y gritaron consignas en demanda de atención a su caso.

Más tarde, se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde realizaron un bloqueo que se prolongó por una hora.

Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, expresó el dolor y la incertidumbre que enfrenta la familia desde hace casi una semana.

"Mi yerno, Oscar es profesor de educación física, un yerno excelente, un buen muchacho, como mi hijo; mi Goyito es de 18 años, él trabaja en una farmacia, y mi hijo Javi es chofer, igual que mi hijo Omar, también son trabajadores del campo, son choferes", relató.

Los familiares señalaron que los cuatro hombres son personas trabajadoras que viajaron para celebrar en familia. Indicaron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades les den una respuesta y avances en la búsqueda.

