Beca Rita Cetina: Pasos para recibir el apoyo para estudiantes de primaria en 2026

La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura este año 2026 y, tras iniciar en 2025 su implementación para estudiantes de secundaria: ahora, beneficiará a niñas y niños de primaria que estén inscritos en escuelas públicas de todo el país. El objetivo es el de apoyar la economía familiar y reducir el abandono escolar por falta de recursos.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de México, el cual al mismo tiempo señaló que para facilitar el acceso y resolver dudas, ya comenzaron las asambleas informativas dirigidas a madres, padres y personas tutoras. Cada escuela notificará oportunamente la fecha, hora y lugar de estas reuniones.

¿Cómo recibir la Beca Rita Cetina para primaria?

Para obtener el apoyo, las familias deberán cumplir tres pasos, coordinados por la Secretaría del Bienestar:

Asistir a la asamblea informativa

Las reuniones se realizarán a partir de febrero en las escuelas primarias. En ellas se explicarán los requisitos, el proceso de registro y la entrega de apoyos.

Realizar el registro en línea

El registro estará disponible del 2 al 19 de marzo en la página web oficial www.becaritacetina.gob.mx . Será necesario contar con los documentos y datos solicitados, los cuales se detallarán durante la asamblea y en la plataforma digital.

Recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Una vez validado el registro, las familias deberán acudir a recoger la tarjeta en la fecha que se les indique posteriormente, a través de la cual se realizará el depósito del apoyo.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina para primaria? Esto darán a estudiantes de nuevo ingreso

Las y los estudiantes que se incorporen por primera vez al programa de la Beca Rita Cetina recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos. Este recurso está pensado principalmente para la compra de útiles y uniformes escolares, con el fin de aliviar los gastos del ciclo escolar.

El depósito se hará mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, y las fechas de entrega serán comunicadas con anticipación en las escuelas y a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

