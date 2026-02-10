Seis personas, incluida una mujer identificada como Yuri “N”, fueron privadas de la libertad por sujetos desconocidos mientras se desplazaban en un vehículo blanco sobre la carretera Los Mochis–Ahome en el Estado de Sinaloa.

Posteriormente, se informó que la mujer fue localizada abandonada y presentaba diversas lesiones en el cuerpo.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramón Flores Cevallos de 38 años, su hijo Luis Armando Flores Vallejo de 19, los hermanos Juan Antonio y José Ángel Soto Espain, de 29 y 17 años respectivamente, y un amigo de nombre Heriberto López Diaz, de 30 años.

Se conoce que varios de ellos, en forma reciente, habían llegado a la ciudad de los Mochis procedentes de la ciudad de Mazatlá n para visitar a Yuri "N", pareja sentimental de Luis Ramón, la cual fue dejada en libertad poco después, pero con lesiones.

Las familias de los cinco varones presentaron las denuncias respetivas sobre sus desapariciones por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió sus fichas de localización.

En el caso de Luis Ramón Flores Cevallos es descrito como de complexión gruesa, con una estatura de un metro 72 centímetros, tez morena.

En el caso de su hijo, Luis Armando Flores Vallejo con una estatura de un metro 82 centímetros, complexión delgada, cabello ondulado y es de tez morena clara.

Juan Antonio Soto Espain es de complexión robusta, con una estatura de un metro 68 centímetros, tiene el cabello lacio; sobre su hermano José Ángel Soto Espain se señaló que es de complexión regular, con una estatura de un metro 68 centímetros, boca grande y cejas pobladas.

Heriberto López Díaz cuenta con una estatura de un metro 73 centímetros, complexión robusta, tez blanca, cabello corto en color castaños, ojos claros y cejas semi pobladas.

