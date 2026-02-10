Ha transcurrido más de una semana desde que comenzó febrero y las autoridades de los programas sociales del gobierno Federal todavía no dan noticias sobre el calendario oficial de pago para las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina.

Esta situación ha generado inquietud entre los beneficiarios, quienes en redes sociales han llegado a considerar incluso que el pago de este mes fue cancelado y aplazado.

¿Se canceló el pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Hasta el momento, ninguna autoridad de estos apoyos para la educación en México ha mencionado una posible cancelación del pago, por lo que todo parece indicar que la situación se trata solo de un retraso.

Este tipo de demoras ya se han registrado en ocasiones anteriores y se atribuyen a problemas de logística o la coincidencia del inicio de mes con días festivos o festivos, fechas inhábiles para las operaciones bancarias.

En este contexto, se recomienda a los beneficiarios esperar por noticias oficiales. Cabe decir que el calendario oficial de pagos de cada bimestre suele ser anunciado durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente difundidos en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Para conocer cualquier noticia sobre las becas, es recomendable estar al pendiente de las redes oficiales del titular de dicha dependencia, Julio León , quien suele comunicar novedades de los apoyos.

En diversos medios de comunicación circula un "Calendario Tentativo de Pagos", sin embargo, esta es una especulación pues, como se mencionó anteriormente, aún no hay información oficial publicada por la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026?

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa llegando a estudiantes de instituciones prioritarias, con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

En el caso de la Beca Rita Cetina, cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

