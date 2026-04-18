El calendario oficial de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ya fue confirmado por el Gobierno de México. Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, anunció que las autoridades entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026 .

Este operativo masivo busca equipar a los beneficiarios de nivel primaria con el medio de pago oficial antes de que comience el próximo ciclo escolar. La estrategia garantiza que los recursos lleguen de forma directa, eliminando intermediarios y asegurando la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a la educación.

Los padres de familia y tutores recibirán un depósito único anual de dos mil 500 pesos durante el mes de agosto. Las autoridades programaron esta dispersión económica de manera estratégica para coincidir con la exigente temporada de compras de regreso a clases. Este capital busca aliviar el fuerte gasto que representan los uniformes, el calzado y los útiles escolares.

Tras registrar exitosamente a 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, el programa no solo beneficia a los estudiantes, sino que representa una inyección de capital significativa que reactivará la economía local en papelerías y comercios de todo el país.

¿Qué necesitas para recoger tu tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para concretar la entrega del plástico bancario, los responsables de los menores deben acudir a las sedes escolares asignadas con un expediente completamente integrado. El padre, madre o tutor tiene la estricta obligación de presentar una identificación oficial vigente en original y copia. Además, los funcionarios solicitarán copias legibles del acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio que no supere los seis meses de antigüedad. Cumplir con este filtro documental resulta vital; cualquier omisión o documento dañado provocará retrasos inmediatos en la activación de la cuenta bancaria.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por su parte, el expediente del estudiante requiere únicamente dos documentos básicos para validar su identidad y su inscripción en el sistema. Los tutores deben entregar la copia del acta de nacimiento del menor y la copia de su CURP actualizada. Lo s servidores de la nación y el personal de Programas para el Bienestar revisarán minuciosamente que todos los papeles cumplan con los estándares requeridos.

Las autoridades recomiendan a las familias mantenerse muy atentas a los avisos oficiales en sus respectivos planteles educativos, ya que los directivos publicarán los horarios y las fechas exactas de las convocatorias locales para evitar aglomeraciones.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Por qué el Gobierno de México impulsa la Beca Rita Cetina?

La actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, diseñó esta expansión histórica de la Beca Rita Cetina para frenar de tajo el abandono escolar provocado por motivos económicos . Anteriormente, los apoyos federales para la educación básica operaban bajo un esquema de focalización muy rígido, beneficiando exclusivamente a familias en situación de pobreza extrema y dejando fuera a millones de estudiantes vulnerables.

Ahora, el modelo transita hacia la universalidad total en las escuelas públicas. Esta política replica a nivel nacional el éxito rotundo del programa "Mi Beca para Empezar", una iniciativa que Sheinbaum implementó y perfeccionó durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Este cambio de paradigma legal y social establece que la educación constituye un derecho inalienable y no un privilegio condicionado a estudios socioeconómicos.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina para primaria?

El Gobierno federal depositará el pago único de 2 mil 500 pesos directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar durante el mes de agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

¿Qué pasa si no recojo la tarjeta del Bienestar en las fechas indicadas?

Si omites acudir entre el 18 de mayo y el 31 de julio, perderás la oportunidad de recibir el depósito en agosto, ya que el plástico bancario constituye el único medio de pago autorizado por las autoridades.

¿Qué documentos necesita el alumno para la Beca Rita Cetina?

El estudiante solo requiere que su tutor presente una copia legible de su acta de nacimiento y una copia de su CURP actualizada.

JM