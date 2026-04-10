Inapam: Quiénes y por qué deben renovar su credencial en abril 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) representa uno de los principales apoyos dirigidos a este sector de la población en México, y, aunque no tiene vigencia, en algunos casos es necesario renovarla; aquí te decimos quiénes deben hacerlo y por qué.

Contar con la credencial Inapam garantiza el acceso a diversos descuentos y otros beneficios en comercios. Los precios especiales en productos y servicios incluyen diversos sectores, como salud, transporte, alimentos, entretenimiento, entre otros.

Además, la tarjeta Inapam acredita la identidad del titular, por lo que es útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

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El plástico puede ser tramitado a partir de los 60 años de edad, presentando los documentos requeridos en uno de los módulos de atención del Inapam en la República Mexicana.

¿Cuándo se debe renovar la credencial Inapam?

A diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar, la credencial Inapam no tiene vigencia, lo que quiere decir que, una vez adquirida, tendrá una duración de por vida.

Sin embargo, aunque no debe ser renovada de forma periódica, el plástico debe ser repuesto en algunos casos. De este modo, los adultos mayores que deben renovar la credencial Inapam este mes son aquellos que hayan perdido el plástico o requieran actualizar datos personales:

Pérdida o robo: Si extraviaste tu credencial o fue robada, es necesario solicitar una reposición.

Daño severo: Si el contenido de tu credencial no es legible o el plástico presenta afectaciones, es necesario tramitar una nueva.

Actualización de datos: Si cambiaste de domicilio, tu nombre necesita alguna corrección o necesitas modificar algún otro dato registrado, es necesario pedir al instituto una nueva credencial.

¿Cómo renovar la credencial Inapam en 2026?

El primer paso para renovar tu credencial es ubicar el módulo más cercano a tu domicilio a través de la liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

Dentro del sitio, deberás seleccionar la entidad y el municipio en el que resides, y dar clic en el recuadro de “No soy un robot”, luego da en “Buscar”.

Al acudir al módulo es necesario presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

En el sitio, el personal del instituto te brindará instrucciones para la reposición de tu credencial. Recuerda que el trámite es gratuito.

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MB

