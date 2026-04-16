Confirmado por Bienestar: Beca Rita Cetina entrega las tarjetas de primaria en esta fecha

La Secretaría del Bienestar confirmó recientemente que los estudiantes de nivel primaria que se registraron en la convocatoria del programa de apoyo académico Beca Rita Cetina recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar en los próximos meses.

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A través de sus canales oficiales, la dependencia del Gobierno de México encargada de la dispersión de apoyos para alumnos aseguró que quienes realizaron el trámite de la beca serán notificados para acudir a recoger su tarjeta, en la que se depositará la ayuda económica.

Esto forma parte de una estrategia que busca garantizar que la entrega de los incentivos académicos sea organizada y sin contratiempos que obliguen a más familias a esperar por su depósito.

¿Cuándo se entregarán las tarjetas para la Beca Rita Cetina de primaria 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial, la entrega de tarjetas comenzará el próximo lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el viernes 31 de julio.

Es importante estar atento a los canales de comunicación oficiales del Gobierno Federal, ya que próximamente se dará a conocer el orden en el que los beneficiarios deberán acudir a recoger su plástico.

¿Cuándo se depositará el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

Según las autoridades a cargo del programa, el depósito se realizará hasta el mes de agosto, una vez que todos los estudiantes registrados cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ahora no hay una fecha exacta para los pagos, ya que será anunciada una vez concluido el proceso de entrega de tarjetas.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar?

Para poder recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina, el padre, madre o tutor deberá presentar la siguiente documentación:

Del alumno:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

De la madre, padre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina para primaria?

Es importante destacar que el programa para primaria contempla un pago único anual de 2 mil 500 pesos por alumno, a diferencia de la beca para secundaria, cuyos depósitos se realizan de manera bimestral.

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El objetivo de este apoyo es ayudar a cubrir gastos esenciales como uniformes, útiles escolares y otros materiales académicos.

Con la entrega de tarjetas y el próximo depósito del apoyo, miles de familias podrán contar con un respaldo económico para el ciclo escolar, por lo que mantenerse informados y cumplir con los requisitos será clave para recibir el beneficio sin contratiempos.

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