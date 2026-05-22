El Gobierno federal ampliará la cobertura de la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Esta iniciativa representa una inversión social anual superior a los 83 mil 587 millones de pesos, un presupuesto que busca respaldar la economía familiar y garantizar la permanencia escolar de los menores. Para dar seguimiento a este proceso masivo de incorporación, los padres y tutores tienen a su disposición una nueva herramienta digital oficial: el buscador de folio.

El programa educativo atenderá a una población de más de 176 mil alumnos de preescolar, 9.9 millones de primaria y 5.2 millones de secundaria en todo el territorio nacional. En específico para el nivel primaria, la administración otorgará a partir de este ciclo un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, un monto que sirve para la compra de útiles y uniformes escolares. Las autoridades programaron la dispersión de estos recursos para el mes de agosto, justo antes del inicio del próximo ciclo escolar, para que los padres cuenten con el dinero a tiempo.

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Fechas clave de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Para distribuir los fondos de manera directa y sin intermediarios, el personal de los Programas para el Bienestar comenzó la entrega de tarjetas bancarias el pasado 18 de mayo. Este operativo de bancarización se mantiene activo hasta el 31 de julio en distintos módulos de atención que operan en los 32 estados del país. Los responsables del programa planean repartir más de cinco millones de plásticos durante este periodo, un paso necesario para que los beneficiarios cobren sus apoyos en los cajeros automáticos.

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, anunció en la conferencia de prensa matutina que las familias requieren un método ágil para rastrear su trámite ante el alto volumen de solicitudes. Por ello, la dependencia habilitó una plataforma digital específica que opera desde la tarde del jueves 21 de mayo. Este portal busca resolver dudas y brindar certeza sobre el avance de cada solicitud.

¿Qué es el buscador de folio de la Beca Rita Cetina?

El buscador de folio funciona como un sistema oficial de rastreo que opera en exclusiva para los solicitantes de este apoyo educativo. Esta plataforma web permite a los usuarios verificar si el sistema aceptó al estudiante en el padrón de beneficiarios.

Los ciudadanos acceden al portal desde cualquier dispositivo con internet para confirmar sus datos. La herramienta acelera la logística para millones de familias que esperan el respaldo económico que se implementó durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta plataforma web permite a los usuarios verificar si el sistema aceptó al estudiante en el padrón de beneficiarios. ESPECIAL

¿Cómo usar el buscador de folio para consultar el estatus del estudiante?

Para utilizar el sistema de consulta, los padres o tutores deben ingresar a la página web oficial de los Programas para el Bienestar desde un navegador seguro ( https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ ). Una vez dentro del portal, el usuario localiza la sección de becas y escribe el número de folio único que el sistema generó durante la fase inicial de registro. Los solicitantes encuentran este código en el comprobante que descargaron o imprimieron el día que inscribieron a sus hijos en el programa.

Tras ingresar el código y completar el filtro de seguridad, la pantalla muestra el estatus actual de la solicitud.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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