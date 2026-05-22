Tras la identificación del cuerpo por parte de familiares, se confirmó que el cuerpo sin vida de una mujer encontrado en el estado de Tlaxcala corresponde al de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien desapareció tras haber acudido a una clínica de belleza de la ciudad de Puebla.

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer el hallazgo del cuerpo con características físicas, vestimenta y tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida. Al ser notificada del hecho, Bárbara Montiel, madre de la víctima, acudió a los servicios forenses e identificó como su hija el cuerpo abandonado en una barranca del municipio tlaxcalteca de Altzayanca.

El caso, que ha sido motivo de discusión en medios digitales durante los últimos días, ha generado indignación, especialmente por las condiciones en las que Blanca Adriana desapareció. Este es un recuento de los hechos en torno a la desaparición y posterior localización sin vida de la mujer.

Te puede interesar: Gobernadora de Morelos rompe el silencio tras captura de alcaldes ligados al narco

Blanca Adriana, la mujer que desapareció tras acudir a clínica estética

Blanca Adriana Vázquez Montiel, originaria del municipio de Huauchinango, fue vista por última vez con vida el pasado 18 de mayo, cuando, acompañada de su esposo Florencio Ramos, acudió a la Clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta, de la capital, donde se le realizó una cirugía estética de abdomen.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Blanca Adriana solo iba a una valoración; Diana Alejandra Palafox, quien se presentó como médico, y su hijo Carlos la convencieron de hacer el tratamiento ese mismo día, ya que no representaba un riesgo.

Durante el procedimiento, la víctima habría sufrido complicaciones; por ello, Diana y Carlos salieron y pidieron al esposo de Blanca que fuera a comprar vendas y una faja, pero cuando este regresó, ya no encontró a su esposa ni al personal del establecimiento.

Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde se encuentra la clínica de belleza captaron al menos a dos personas sacando del lugar a la mujer en un automóvil.

Los familiares dieron aviso a las autoridades ministeriales, quienes catearon el inmueble, iniciaron una investigación del caso y ubicaron el vehículo en la vivienda de Carlos; mientras que familiares y amigos se trasladaron desde Huauchinango hasta la zona metropolitana de Puebla.

Fuera de la ley: Encargada de la clínica de belleza operaba sin cédula profesional

El miércoles, familiares emprendieron una campaña de búsqueda en Puebla y Cholula; colocaron fichas provisionales con su foto en postes, edificios públicos y privados.

En ese lapso, el Ministerio Público reveló que Diana Alejandra carecía de cédula profesional y que el local donde operaba fue rentado como casa habitación y no como negocio.

El jueves en la mañana, la fiscalía informó que un cuerpo sin vida con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con el de Blanca Adriana fue localizado en una barranca del municipio de Atltzayanca, en el estado de Tlaxcala.

Horas después, Bárbara Montiel confirmó que el cuerpo era de su hija y demandó justicia a las autoridades y castigo para los responsables.

"Yo sé que tarde o temprano van a pagar todo lo que le hicieron a mi niña, y sí, exijo justicia, y que todo Puebla y los alrededores me ayuden", añadió.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado aseguró que, desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer, llevaron a cabo diversos actos de investigación, entre ellos diversos cateos a inmuebles de la zona.

"Las investigaciones continúan en curso", aclaró y destacó que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para proceder contra los responsables.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

