SMN alerta por lluvias, granizo y calor extremo esta semana en México

Las lluvias fuertes a intensas continuarán afectando gran parte del país durante esta semana debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia en altura y la aproximación de la onda tropical número 2 provocarán precipitaciones de consideración principalmente en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de México .

Para este lunes se pronostican lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, así como precipitaciones muy fuertes en Veracruz y Tabasco. Además, entidades como Puebla, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar deslaves, inundaciones, incremento en ríos y arroyos, además de encharcamientos en zonas urbanas.

Persistirá la onda de calor en 11 estados

A la par de las lluvias, el ambiente caluroso continuará predominando en buena parte del territorio nacional . El SMN prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, donde la onda de calor seguirá activa durante los próximos días.

También se esperan temperaturas de hasta 40 grados en entidades del norte y noreste del país, incluyendo Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En contraste, zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango registrarán temperaturas cercanas a los cero grados e incluso heladas durante las madrugadas.

Pronostican más lluvias hacia el cierre de la semana

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones persistirán hasta el viernes 29 de mayo. Entre miércoles y jueves se prevén lluvias intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en el Valle de México continuarán los chubascos y lluvias fuertes de manera intermitente.

Asimismo, el SMN alertó sobre rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras en estados del norte del país , además de oleaje elevado en costas del Pacífico y la península de Yucatán. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias y el calor extremo.

SV