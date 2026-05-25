IMSS desmiente las fake news y aclara que no suspenderá pensiones en junio porque este trámite ya no es obligatorio

En redes sociales se popularizaron publicaciones que aseguraban que miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no recibirían su pago correspondiente al mes de junio debido a la falta de presentación del certificado de supervivencia; sin embargo, el organismo rechazó rápidamente esta información y aclaró que se trataba de noticias falsas.

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El certificado de supervivencia es un documento que anteriormente debían tramitar los jubilados y pensionados para demostrar ante las instituciones de seguridad social que seguían con vida y, por lo tanto, podían continuar recibiendo sus depósitos correspondientes.

IMSS aclara que pensionados no perderán su pago

No obstante, esta medida dejó de ser obligatoria desde hace algunos años, luego de que el IMSS modernizara sus sistemas y eliminara requisitos que actualmente resultan innecesarios.

El instituto hizo un llamado a todos los jubilados para mantener la calma, ya que sus pagos continuarán llegando sin interrupciones y conforme a lo establecido, siempre y cuando cumplan con los requisitos vigentes.

De acuerdo con las normativas actuales del IMSS, ya no es necesario que los jubilados se presenten físicamente para completar el certificado de supervivencia, siempre y cuando mantengan actualizados sus datos personales, así como la información relacionada con sus cuentas bancarias.

Esto forma parte de los controles del programa de pensiones, ya que los pagos no pueden emitirse si la documentación del beneficiario presenta inconsistencias o falta de actualización.

¿Quiénes sí deben realizar el trámite del certificado de supervivencia ante el IMSS?

Para todos los pensionados que no estén seguros de tener sus datos al corriente, el IMSS señaló que pueden consultar su último talón de pago, donde se especifica si necesitan acudir a realizar algún trámite adicional.

Por otra parte, las personas que reciben una pensión y residen fuera del país sí estarán obligadas a tramitar el certificado de supervivencia en las oficinas consulares mexicanas correspondientes.

El IMSS insistió en que no existen motivos para preocuparse, pues basta con que los datos del pensionado estén correctamente registrados y actualizados para continuar formando parte del padrón y recibir los depósitos sin problemas.

Según el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el próximo pago de la pensión se realizará el primer día hábil del siguiente mes, es decir, el 1 de junio.

Una vez depositado el dinero, los jubilados podrán disponer de él de la manera que prefieran; sin embargo, las autoridades recomendaron anticipar las visitas a sucursales bancarias debido a la posible saturación durante los primeros días de pago.

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Con esta aclaración, el IMSS busca evitar confusiones y frenar la desinformación que circula en redes sociales, reiterando que los pensionados no perderán su pago mensual mientras mantengan actualizada su información y cumplan con los lineamientos vigentes del instituto.

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