Beca Benito Juárez: Así puedes registrarte en febrero de 2026 para recibir miles de pesos al año

Este mes de febrero se habilitó el registro para que estudiantes de preparatoria se inscriban a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la cual otorga miles de pesos al año.

Este programa social, como otros de este tipo impulsados por el Gobierno Federal, tiene el objetivo de evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

El proceso de registro se realiza en línea, a través del sitio web oficial de las Becas Benito Juárez: https://www.becabenitojuarez.gob.mx/ .

El proceso de inscripción está disponible desde ayer, lunes 16 de febrero, hasta el próximo viernes 27 de febrero.

Cabe decir que, para completar la inscripción con éxito, es necesario contar con la Llave MX, la cual puede solicitarse aquí: www.llave.gob.mx .

¿Cómo tramitar la Llave MX?

Entra al sitio web del trámite. Ingresa tu CURP. Registra tu número celular y un correo electrónico. Genera tu contraseña y acepta el aviso de privacidad.

¿Cómo registrarse en la Beca Benito Juárez?

Ingresa al sitio web oficial de las Becas Benito Juárez. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela. Selecciona tu turno, periodo y grado. Sube un comprobante de domicilio digitalizado (formato PDF, JPG o PNG). Pueden ser recibos recientes de luz, agua, gas, predial o estado de cuenta de servicios telefónicos o internet.

Si eres menor de edad

Ingresa la CURP de la madre, padre, tutora o tutor. Sube una identificación oficial digitalizada de ella o él, puede ser la credencial para votar, cartilla, pasaporte, cédula profesional o licencia de manejo. Apunta su teléfono y correo electrónico.

Una vez concluido el registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar revisará la información y procederá a la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las y los nuevos becarios.

¿De cuánto es el pago de la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez otorga pagos bimestrales de mil 900 pesos, a excepción de los meses de julio y agosto por el periodo vacacional. Esto quiere decir que, en un año, los beneficiarios reciben 9 mil 500 pesos, dinero que es depositado directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Los pagos pueden extenderse hasta 40 meses, siempre que la o el alumno mantenga su inscripción vigente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

