La Pensión Bienestar es uno de los programas que benefician a millones de personas en México, ya que los pagos para las personas se realizan de manera bimestral y son de carácter universal. Después del depósito correspondiente al periodo enero-febrero, las y los inscritos a este apoyo del Gobierno Federal y a más de dos semanas del inicio de febrero, ya se preparan para el siguiente depósito, que corresponde al periodo marzo-abril de 2026, y es el segundo del presente año.Si bien la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado de manera oficial el calendario de depósitos, tomando como referencia el calendario de pagos de bimestres anteriores, se puede establecer que la dispersión del dinero podría iniciar el lunes 2 de marzo.Las personas que pueden registrarse en la Pensión Bienestar son aquellos adultos mayores de 65 años; mujeres de 60 a 64 años que aún no alcanzan la edad para la pensión; y las personas con discapacidad.Cabe mencionar que el que está en esta nota es solo un calendario tentativo que contempla los días hábiles del mes de marzo, así como el día de puente o de descanso obligatorio y el único día entre semana en el que se suspendería el pago.Una vez que se haga oficial el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, esta misma nota se actualizará.Quienes aún no reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación. Solo es muy importante tener en cuenta que deben estar abiertas las convocatorias por programa: