El pasado mes de diciembre, el Gobierno de México anunció el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada. Pese a esta buena noticia impulsada por la actual Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajadoras y trabajadores mexicanos han expresado su descontento en diversos medios sobre la forma en que será aplicada la reforma laboral, misma que terminará por entrar en vigor hasta 2030, año electoral.El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y la Presidenta justificaron por qué la jornada laboral no se disminuyó a 40 horas de forma inmediata, en 2026.Bolaños aseguró que hubo diálogo y contribución con los sindicatos, representantes de trabajadores no sindicalizados y el sector empresarial."Hubo planteamientos que ya tenían trabajos muy claros sobre cómo lograr la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa; no solo participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos. Fue una visión amplía".El titular aseveró que se llegó a la disminución gradual a través del diálogo de propuestas y con base en la "jurisprudencia internacional", particularmente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de las experiencias documentadas de otros países con respecto a esta reforma.Por su parte, la Presidenta admitió que sabía que las y los trabajadores querían que la implementación de las 40 horas fuera inmediata, sin embargo, dijo que era una tarea imposible."No es un trabajo sencillo el que hizo Marath y su equipo, evidentemente los trabajadores querían las 40 horas el próximo año [...] muchos de los empresarios dijeron 'oigan, pues no podemos', incluso algunas cámaras [de comercio] dijeron 'no, no va a ser imposible'", planteó.La Presidenta declaró que se tuvo que llegar a consensos entre el sector empresarial —incluyendo a las pequeñas empresas—, los sindicatos y los trabajadores para implementar al mismo tiempo el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral."A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo mundo puso de su parte y pudimos llegar a un consenso", declaró la Presidenta.