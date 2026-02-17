El pasado mes de diciembre, el Gobierno de México anunció el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada. Pese a esta buena noticia impulsada por la actual Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajadoras y trabajadores mexicanos han expresado su descontento en diversos medios sobre la forma en que será aplicada la reforma laboral, misma que terminará por entrar en vigor hasta 2030, año electoral .

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y la Presidenta justificaron por qué la jornada laboral no se disminuyó a 40 horas de forma inmediata, en 2026.

Por "jurisprudencia internacional", justificó Trabajo

Bolaños aseguró que hubo diálogo y contribución con los sindicatos, representantes de trabajadores no sindicalizados y el sector empresarial.

" Hubo planteamientos que ya tenían trabajos muy claros sobre cómo lograr la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa; no solo participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos. Fue una visión amplía ".

El titular aseveró que se llegó a la disminución gradual a través del diálogo de propuestas y con base en la " jurisprudencia internacional ", particularmente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de las experiencias documentadas de otros países con respecto a esta reforma.

No es un trabajo sencillo: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta admitió que sabía que las y los trabajadores querían que la implementación de las 40 horas fuera inmediata, sin embargo, dijo que era una tarea imposible .

" No es un trabajo sencillo el que hizo Marath y su equipo, evidentemente los trabajadores querían las 40 horas el próximo año [...] muchos de los empresarios dijeron 'oigan, pues no podemos', incluso algunas cámaras [de comercio] dijeron 'no, no va a ser imposible' ", planteó.

La Presidenta declaró que se tuvo que llegar a consensos entre el sector empresarial —incluyendo a las pequeñas empresas—, los sindicatos y los trabajadores para implementar al mismo tiempo el aumento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral.

" A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo mundo puso de su parte y pudimos llegar a un consenso ", declaró la Presidenta.

