México | CURP Biométrica

¿Qué pasa si aún no tramitas la CURP Biométrica?

La Secretaría de Gobernación declaró que este documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse desde la infancia

Por: Fabián Flores

La Secretaría de Gobernación informó qué es lo que sucederá con las y los ciudadanos que decidan no tramitar la CURP Biométrica. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El pasado mes de octubre de 2025, dio inicio el periodo para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos en todos los estados de la República Mexicana. El objetivo de este nuevo documento es reforzar la seguridad en los datos de la población mexicana, así como agilizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad.

Pese a que se trata de un nuevo documento oficial, muchas y muchos ciudadanos han optado por NO realizar el trámite. ¿Qué pasa si no se solicita? Aquí los detalles.

¿Qué pasa si aún no tramito la CURP Biométrica?

La CURP con datos biométricos no es un documento obligatorio: su expedición es voluntaria y gratuita. No sustituye a la credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) ni es un requisito para realizar trámites, pero será válida como identificación oficial una vez que la obtengas.

"La CURP biométrica se tramita solo si tú lo decides, y será aceptada por todas las instituciones del país", afirmó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La CURP con datos biométricos podría ser útil para personas menores de edad que no cuentan con credencial de elector pero requieren un medio de identificación legal.

Algunos beneficios de tramitar la CURP Biométrica en México

Este nuevo documento, desarrollado por primera vez en un país de América Latina, será válido como una identificación oficial a nivel nacional y será válido en todo tipo de trámites, entre ellos:

  • Inscripciones escolares
  • Atención médica pública
  • Apertura de cuentas bancarias
  • Registro en programas sociales
  • Contratación labora

La CURP con datos biométricos permitirá una identificación inmediata ante autoridades o instituciones sin necesidad de portar múltiples documentos. Además, el sistema usará servidores nacionales para evitar el uso de datos en plataformas extranjeras.

¿Cómo tramitarla?

La CURP biométrica se puede tramitar de forma presencial en las oficinas físicas del Registro Civil o en uno de los 145 módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO), en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

También es posible realizar el trámite en línea a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes con datos registrados ante otras dependencias, como el INE o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para este trámite, además de los datos tradicionales que se requieren, como fecha y lugar de nacimiento, nombre completo y número de registro de población, en este nuevo documento se incluirían los siguientes datos biométricos:

  • Fotografía digital de nuestro rostro
  • Escaneo de iris 
  • Huellas dactilares
  • Firma electrónica

