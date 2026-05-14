Aviso epidemiológico de hantavirus: estos son los mecanismos de transmisión

Ante el reciente brote detectado en el Océano Atlántico Sur, el Gobierno de México, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), emitió un aviso epidemiológico el 11 de mayo de 2026. La alerta sanitaria surge tras confirmarse el contagio de hantavirus entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional . Esta situación movilizó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para rastrear a los afectados y contener la propagación. El documento oficial está dirigido a todas las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en territorio mexicano.

ESPECIAL / Secretaría de Salud

¿Qué tan letal es el virus según la OMS?

La agencia sanitaria internacional confirmó 11 casos vinculados al barco exploratorio Hondius , con un saldo de tres muertes , lo que representa una tasa de letalidad del 27 por ciento . Los expertos de la OMS mantienen a la tripulación en estricta cuarentena rumbo al puerto de Róterdam, en Países Bajos, para evitar una mayor expansión de esta enfermedad respiratoria aguda. Los pasajeros que desembarcaron en España, Cabo Verde y la isla de Santa Elena se encuentran bajo vigilancia médica exhaustiva. El riesgo para la población mundial se considera bajo, pero la vigilancia es constante .

El peligro del hantavirus de los Andes

Este brote multinacional es causado por la variante de los Andes (ANDV), un patógeno zoonótico que destaca por ser el único con evidencia documentada de transmisión de persona a persona. En el continente americano, este microorganismo provoca el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una afección clínica grave caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión . Los pacientes infectados requieren atención médica de urgencia, ya que la enfermedad evoluciona en cuestión de horas y compromete la función pulmonar, elevando el riesgo de muerte si no se recibe soporte médico a tiempo en un hospital.

Mecanismos de transmisión por roedores

La infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con orina, heces o saliva de roedores infectados . El contacto directo con estas excretas, la inhalación de aerosoles en espacios cerrados, tocar superficies sucias o sufrir mordeduras son las vías de entrada del patógeno al organismo humano . Las autoridades sanitarias advierten que barrer en seco o aspirar zonas con presencia de ratones levanta partículas virales invisibles que ingresan por las vías respiratorias. Por ello, la limpieza de cabañas, bodegas o áreas rurales debe hacerse con extrema precaución y equipo de protección adecuado para evitar sorpresas desagradables.

Transmisión de persona a persona

En el caso específico de la variante ANDV, el contagio interpersonal sucede por contacto físico estrecho y prolongado con un enfermo . Compartir utensilios, exponerse a secreciones respiratorias o saliva, tocar ropa de cama contaminada y permanecer en espacios confinados elevan el riesgo de contraer la infección. Las parejas íntimas y los familiares que cuidan a los pacientes en casa son los más vulnerables durante la fase inicial de la enfermedad. El aislamiento temprano de los casos sospechosos resulta clave para cortar la cadena de contagios y proteger a la comunidad de este agresivo microorganismo.

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