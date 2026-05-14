Ante el temor empresarial por el congelamiento de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanza un mensaje de calma: el gobierno va tras la delincuencia organizada, no contra los inversionistas. Descubre cómo la nueva estrategia de certidumbre busca blindar tu capital y atraer inversiones.

No se congelan cuentas de empresarios

Sheinbaum aclaró a empresarios del país que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha congelado cuentas bancarias a integrantes del sector y subrayó que el objetivo del Gobierno federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

Al abundar sobre la reunión que sostuvo este miércoles con representantes empresariales, la Mandataria señaló que uno de los temas abordados fue la percepción de "falta de certidumbre" para la inversión en México.

Ante ello, sostuvo que su administración está dispuesta a atender las inquietudes del sector, particularmente en materia de simplificación de trámites y certeza regulatoria.

"En el tema de la UIF, de que se congelan las cuentas, no, si no le estamos congelando las cuentas a ningún empresario . Queremos atender la delincuencia organizada persiguiendo el dinero, que siempre se ha dicho. No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien. Y si hay algún error, pues inmediato hay un esquema para que se resuelva", afirmó.

Sheinbaum invita al diálogo

Sheinbaum consideró que la confianza de los inversionistas también depende del mensaje que se proyecte a ellos sobre el país y llamó a todos los sectores a contribuir a fortalecer la imagen de México en el exterior.

"En la medida que todos hablen bien de México, pues va a haber más inversiones", expresó al criticar que son los mismos empresarios quienes divulgan que hay "falta de certidumbre".

La Presidenta añadió que gobernar implica dialogar, reconocer diferencias y construir acuerdos para impulsar el desarrollo económico y atraer mayores inversiones al país.

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OA