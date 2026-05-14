Mientras Estados Unidos exige extradiciones inmediatas de Rubén Rocha Moya y otros 9 mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frena la presión externa exigiendo pruebas contundentes. Este choque redefine la relación bilateral y cuestiona si el país protegerá a sus funcionarios o cederá ante la justicia extranjera.

Sheinbaum pidió un juicio justo para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa . También defendió que ningún ciudadano puede ser acusado sin pruebas, una opción que, asegura, no están considerando los llamados "comentócratas".

Se les olvida la más importante, pedir pruebas: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este 14 de mayo desde Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que de las tres opciones que dicen que ha tenido por el caso de Rubén Rocha y otros nueve exfuncionarios, les falta la más importante: "pedir pruebas" .

"Hay esta idea de que la Presidenta tiene solamente tres opciones en este momento (...) la primera, que extradite con sentido de urgencia o detenga y luego extradite con sentido de urgencia a diez ciudadanos mexicanos que un juzgado, una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el sur de Nueva York, ha pedido que se detenga; la segunda, encarcelarlos en México y la tercera, no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas", expresó.

Como en reiteradas ocasiones, la titular del Ejecutivo pidió pruebas al gobierno de Estados Unidos para juzgar y extraditar a los acusados y defendió un juicio justo para cualquier persona : "Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y, si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo".

Si no hay pruebas suficientes, no se procede

Al informar que en el caso de nuestro país, el Gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México por no contar con las pruebas correspondientes, la Presidenta recordó que si no hay pruebas suficientes, no se procede en el marco de la ley.

"Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro Sistema Penal Acusatorio de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas, no se procede, ¿Qué es eso? La ley", sostuvo.

En su conferencia matutina también arremetió contra los llamados "comentócratas" al decir que usan el estado de derecho cuando les conviene:

"No puede ser que estos comentócratas usen el estado de derecho cuando les conviene y escondan el estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. 'No tiene opción la Presidenta', no, claro que tenemos opción siempre, ¿Cuál es? Lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen y no traicionar al pueblo y no traicionar la soberanía", añadió.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA