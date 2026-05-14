El inmueble del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX) fue desalojado durante esta mañana por supuesta amenaza de explosivo , según medios de la urbe capitalina.

El propio organismo confirmó el desalojo del edificio ubicado en Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Elementos antibombas y binomios caninos ya revisan la zona.

Fue el propio órgano jurisdiccional el que confirmó este operativo de seguridad a través de un comunicado.

ESPECIAL / Suprema Corte de la Ciudad de México

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