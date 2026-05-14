Jueves, 14 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Seguridad

Poder Judicial de la CDMX es desalojado por presunta amenaza de explosivo

La situación fue confirmada por el propio organismo a través de un comunicado

Por: Fabián Flores

X / @PJCDMX

X / @PJCDMX

El inmueble del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX) fue desalojado durante esta mañana por supuesta amenaza de explosivo, según medios de la urbe capitalina.

El propio organismo confirmó el desalojo del edificio ubicado en Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Elementos antibombas y binomios caninos ya revisan la zona.

Fue el propio órgano jurisdiccional el que confirmó este operativo de seguridad a través de un comunicado. 

 ESPECIAL / Suprema Corte de la Ciudad de México
 ESPECIAL / Suprema Corte de la Ciudad de México

En breve, más información…

Lee también: ¿Por qué Rocha Moya no fue investigado al inicio del gobierno de Sheinbaum?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones