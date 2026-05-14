El inmueble del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX) fue desalojado durante esta mañana por supuesta amenaza de explosivo, según medios de la urbe capitalina.El propio organismo confirmó el desalojo del edificio ubicado en Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Elementos antibombas y binomios caninos ya revisan la zona.Fue el propio órgano jurisdiccional el que confirmó este operativo de seguridad a través de un comunicado. En breve, más información…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF