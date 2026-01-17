Avances en la IA rebasan a la red energética de México

La Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte que el consumo eléctrico de los centros de datos, impulsado por la IA, el cómputo en la nube y la digitalización, podría duplicarse hacia 2030 y alcanzar 945 teravatios-hora (TWh), una cifra superior al consumo total de Japón. Este crecimiento de la demanda energética avanza más rápido que el desarrollo de la infraestructura eléctrica a nivel global, y México se propone hacer frente al desafío con una expansión significativa de su capacidad de generación, en especial con el uso de gas natural.

De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una consulta a ChatGPT consume cinco veces más electricidad que una búsqueda web tradicional. A escala industrial, el entrenamiento de un solo modelo avanzado de lenguaje puede requerir energía equivalente al consumo anual de más de un centenar de hogares.

¿Por qué la inteligencia artificial consume tanta electricidad?

Los centros de datos operan de forma continua, las 24 horas del día, y requieren no solo grandes volúmenes de electricidad, sino también sistemas de enfriamiento y respaldo energético permanente, lo que incrementa de manera significativa su impacto sobre la red eléctrica.

Durante 2025, México fue escenario de anuncios clave que refuerzan su posición como destino de infraestructura digital. Amazon Web Services proyectó una inversión de 5 mil millones de dólares en Querétaro.

La empresa global de data centers Equinix abrió un nuevo centro de datos en Monterrey. Además, se anunció la supercomputadora “Coatlicue”, con 15 mil GPUs —equivalentes, en términos prácticos, a unas 375 mil computadoras convencionales operando de forma simultánea—, considerada la más potente de América Latina.

Este tipo de instalaciones requiere suministro eléctrico continuo, estable y de gran escala. La Asociación Mexicana de Data Centers estima que, en los próximos cinco años, México necesitará hasta cinco veces más capacidad eléctrica para abastecer a estos centros y alcanzar 1.5 gigavatios de potencia instalada hacia 2030.

Al respecto, Moisés Jáuregui Sánchez, académico de la Universidad de Tijuana y especialista en inteligencia artificial, advierte que “el crecimiento de la demanda de la IA y de los centros de datos es mucho más rápido que el desarrollo de la infraestructura eléctrica y de gas necesaria para soportarlo”.

Gas natural y energía firme para la economía digital

Para atender este incremento en la demanda, el gobierno mexicano prevé añadir 22 mil megavatios de capacidad de generación, de acuerdo con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará inversiones adicionales en nueva capacidad firme, en particular en plantas que utilizan gas natural.

“CFE va a invertir en cuatro plantas de ciclo combinado que usan gas natural. Son más eficientes, porque combinan una turbina de gas y una turbina de vapor”, explicó.

Sobre el papel del gas natural, Jorge Arrambide, integrante del Comité de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señala que “es uno de los hidrocarburos más limpios; es muy trascendente para la generación. Aunado a ello, este combustible también lo podemos almacenar y utilizarlo en momentos requeridos, es muy flexible”.

Querétaro, hub de data centers y energía en México

México cuenta con acceso a gas natural competitivo proveniente de Estados Unidos. Estados como Querétaro lograron consolidarse como hubs digitales gracias a su cercanía con gasoductos y centros de consumo, lo que los convierte en un caso de referencia para otras regiones del país.

Actualmente, Querétaro concentra aproximadamente 65% de la capacidad instalada de centros de datos en México, de acuerdo con el Snapshot Report Mexico Data Center Market 2023–2027 de Data Center Dynamics.

“Los centros de datos requieren energía 24/7, los 365 días del año. Una de las formas más confiables y rentables para garantizar esto es con gas natural, como se ha visto en Querétaro. Gracias a su red de gasoductos, como Tamazunchale-El Sauz, el estado ha logrado una confiabilidad energética que ha atraído inversiones de gigantes como Amazon y Microsoft, consolidándose como el hub de data centers del país”, afirmó Mary Carmen Landa, directora Comercial de TC Energía.

Como parte del fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, el gobierno federal inauguró la central de ciclo combinado Josefa Ortiz Téllez Girón, que aporta 269 megavatios y aumenta la capacidad para cubrir la demanda energética del país.

El caso de Querétaro muestra que existe conocimiento técnico y acceso al gas natural necesarios para sustentar a los centros de datos. El desafío se concentra ahora en expandir esta experiencia al resto del país y desarrollar la capacidad instalada al ritmo que exige la creciente demanda energética asociada a la economía digital y la inteligencia artificial.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

