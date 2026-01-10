El operativo contraflujo en la avenida López Mateos se retomará el próximo lunes 12 de enero y proyecta más reducción en tiempo de viaje, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado y, tras una pausa establecida por las vacaciones de invierno escolares.

El horario será desde las 6:00 a las 9:00 horas, desde El Palomar hasta la Calle Tizoc, para agilizar el flujo vehicular.

La Policía Vial informó que los tiempos de traslados se redujeron hasta 25 minutos, de acuerdo con usuarios, por lo que se busca una mayor disminución este año.

El comisario de Vialidad, Jorge Arizpe, recordó que en 2025, la ruta se extendió para maximizar el impacto positivo en la movilidad.

"Iniciamos con cinco kilómetros y aumentamos a ocho, era de Tizoc a Periférico Sur, y de Periférico Sur a El Palomar es lo que aumentamos, tres kilómetros más, y la gente por supuesto que sí se beneficia en tiempos”.

Aseguró que "se ahorra mucho tiempo, aproximadamente de 25 a 30 minutos, es variado (dependiendo de factores circunstanciales, como accidentes viales)”, por lo que esperan mayor reducción de tiempo.

El dispositivo vial se desplegará con un estado de fuerza de 95 oficiales en sus unidades y motopatrullas en los cruces y puntos con mayor afluencia, esto para apoyar y orientar a los conductores.

Arizpe García invitó a las y los usuarios de esta vía a trazar sus rutas con anticipación, conducir con precaución y atender las indicaciones de las y los elementos.

ESPECIAL

El dato

El contraflujo se implementó desde diciembre de 2024.

Ruta inicial de 5 km: Periférico Sur a Tizoc.

Ruta actual de 8 km: El Palomar a Tizoc.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

