En punto de las 09:30 horas, el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco fue abierto a la población con múltiples fallas.

Usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que el sistema no está funcionando para el registro. Uno de los problemas es que, al momento de ingresar los datos, aparece una ventanilla que no deja continuar con el trámite tras solicitar la CURP.

Aunado a lo anterior, usuarios reportan que la plataforma registra lentitud en el registro y la carga de los datos, por lo que es necesario "refrescar" constantemente la página, perdiendo todo avance.

"Dice que mi CURP ya está registrado en el programa y apenas me metí, ¿qué ha pasado?", cuestionó José Díaz, usuario.

La última fase del pre-registro es la que no está funcionando, reporta también Ana Flores, usuaria de redes.

El Gobierno de Jalisco también habilitó 40 módulos en distintos puntos del estado donde los ciudadanos podrán acudir a solicitar apoyo para el pre registro.

Jorge Sánchez tampoco pudo completar su registro en el módulo habilitado a las afueras de la recaudadora 00 de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado en el Centro de Guadalajara.

"Me pidieron correo electrónico y número telefónico. Ha de estar saturado el sistema porque no me llegó ningún mensaje. Tendría que llegarme un mensaje telefónico para validar mi registro, pero no se ha dado".

"Hay que esperar un poquito hasta que cargue", dijo una de las personas que atiende en dicho módulo.

