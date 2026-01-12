¿Cuántos trasplantes realizó el IMSS en 2025?

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que el año pasado se realizaron 3 mil 493 trasplantes, que superó su cifra más alta registrada en 2018.

"La cifra más alta en la historia del Seguro Social, superando incluso el récord establecido en 2018. Cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Vamos por más en 2026", aseguró.

Detalló que el trasplante más frecuente fue el de riñón, con mil 467 procedimientos realizados; los trasplantes de córnea registraron un crecimiento al alcanzar un total de mil 406 procedimientos en el año.

"Se llevaron a cabo 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales hematopoyéticas, lo que refleja la capacidad del Instituto para realizar procedimientos de alta especialidad en beneficio de la derechohabiencia", dijo.

En cuanto a los trasplantes de pulmón, Zoé Robledo expuso que se realizaron tres intervenciones: una en la Ciudad de México y dos en el estado de Nuevo León.

"Estos datos nos hablan de la necesidad de apostarle a la donación de órganos, difundir mucho más esta voluntad, porque cada órgano donado significa una nueva oportunidad de vida", expresó.

