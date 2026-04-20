Lunes, 20 de Abril 2026

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Cancillería de Canadá reacciona a ataque en Teotihuacán: "Horrendo acto de violencia"

Anita Anand, secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, se solidarizó con las víctimas del tiroteo ocurrido hoy

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

Forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán. AP/E. Verdugo

Forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán. AP/E. Verdugo

La secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, expresó la tarde de este lunes 20 de abril del 2026 su pesar por el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó a una canadiense muerta y otra persona canadiense herida.

¿Cómo reaccionó Canadá al tiroteo en Teotihuacán?

En una publicación en X, Anand dijo que "como resultado de un horrendo acto de violencia armada, una persona canadiense fue asesinada y otra herida en Teotihuacán, México".

LEE: Esto es todo lo que se sabe del hombre que inició la balacera en Teotihuacán

La canciller señaló que "mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia".

Agradeció a la vez al canciller mexicano, Roberto Velasco, "por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación".

     

¿Qué pasó en Teotihuacán hoy?

De acuerdo con la información existente hasta el momento, un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó en la Pirámide de la Luna.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados y a menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

     

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por "crisis de nervios".

De momento, se desconoce qué fue lo que originó el tiroteo, así como las identidades del agresor y la víctima mortal.

JM

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