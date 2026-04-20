La mañana de este lunes se registró una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, la cual habría dejado como saldo preliminar dos personas fallecidas: el agresor y una extranjera de nacionalidad canadiense.

En redes sociales circula un video en el que, aparentemente, un hombre dispara desde la Pirámide de la Luna, mientras decenas de turistas buscan resguardarse recostándose en el suelo.

Según información confirmada por el Gabinete de Seguridad, tras disparar, el presunto responsable de los hechos se privó de la vida. También se reportan al menos cuatro personas heridas —dos de nacionalidad colombiana, un ruso y un canadiense—, quienes ya reciben atención médica.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación. En el sitio fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Las autoridades señalaron que colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, la Secretaría de Gobernación trabaja en coordinación con el gobierno del estado para brindar atención a las víctimas.

Sheinbaum lamenta los hechos violentos ocurridos en Teotihuacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió en redes sociales.

ESPECIAL

En su mensaje, informó que dio instrucción al Gabinete de Seguridad para investigar a fondo los hechos y brindar todos los apoyos. Indicó, además, que personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige al sitio para brindar atención y acompañamiento junto con las autoridades locales.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, concluyó.

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MB