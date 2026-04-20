Luego de registrarse un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, la embajada de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad dirigida a sus connacionales.

La representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, informó que ya tiene conocimiento del incidente ocurrido este lunes en el complejo turístico ubicado en las afueras de la Ciudad de México.

"Las autoridades locales han confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales locales", señaló la embajada en su posicionamiento oficial.

Como parte de las recomendaciones emitidas tras el ataque, se pidió a las personas que se encontraban cerca del lugar comunicarse con familiares y amigos para informar sobre su situación.

"Si necesita ayuda, póngase en contacto con la Embajada de los Estados Unidos utilizando los datos de contacto que aparecen a continuación", indicó la representación diplomática.

Asimismo, la embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, realizar una llamada al número 911.

MF