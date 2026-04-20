El terror irrumpió en Teotihuacán este lunes 20 de abril de 2026, cuando un hombre desató una balacera desde lo alto de la Pirámide de la Luna. El atacante, un residente de la Ciudad de México, escaló los 43 metros de la estructura prehispánica y abrió fuego contra los visitantes que recorrían la plaza principal. Este acto violento cobró la vida de una turista canadiense y dejó a otras seis personas lesionadas, entre ellas ciudadanos rusos y colombianos, antes de que el tirador decidiera quitarse la vida en la cima del monumento.

El perturbador perfil del atacante y su arsenal: ¿Qué se sabe del sujeto que disparó en Teotihuacán?

Las autoridades descubrieron detalles escalofriantes al inspeccionar el cuerpo del agresor, quien planeó el ataque con precisión letal. El sujeto vestía una camiseta con la frase "Natural Selection", una réplica de la prenda que usó Eric Harris durante la infame masacre de la preparatoria Columbine en 1999 . Además de esta macabra referencia, el hombre cargaba un rifle de cacería, un arma blanca, múltiples cartuchos útiles y diversos materiales que contenían referencias a la extinta Unión Soviética, lo que revela una profunda radicalización ideológica.

El pánico se apoderó de la zona arqueológica en cuestión de segundos, obligando a decenas de familias a buscar refugio entre los antiguos muros de piedra. Los paramédicos del sistema IMSS-Bienestar trasladaron a los heridos al Hospital General de Axapusco , donde los médicos atienden a cuatro personas por impactos directos de bala y a dos más por fracturas y esguinces que sufrieron durante la estampida humana. Una séptima persona recibe tratamiento psiquiátrico tras presentar una crisis de ansiedad severa al presenciar el homicidio de la ciudadana canadiense.

La respuesta gubernamental movilizó a cientos de elementos de seguridad en un operativo sin precedentes para resguardar el perímetro del sitio turístico. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, coordinó las acciones junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para asegurar los indicios balísticos y proteger a los sobrevivientes. Simultáneamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció comunicación directa con la Embajada de Canadá para agilizar los trámites de repatriación y brindar soporte integral a los deudos.

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¿Por qué ocurren estos ataques y qué eventos previos nos llevaron a este punto?

Comprender la raíz de esta tragedia exige analizar el fenómeno psicológico y criminológico que los expertos denominan el "efecto imitador" o "copycat" . Los especialistas en seguridad advierten que ciertos individuos con inestabilidad emocional consumen propaganda violenta en foros de internet y deciden replicar crímenes históricos para obtener notoriedad póstuma.

El uso de la camiseta "Natural Selection" demuestra que el tirador de Teotihuacán estudió los métodos y la estética de los asesinos de Columbine, un patrón que las agencias de inteligencia detectan cada vez con mayor frecuencia en atacantes solitarios alrededor del mundo.

Este perfil encaja perfectamente en la categoría del "lobo solitario", un concepto que describe a una persona que actúa sin el apoyo de una red terrorista o un cártel del crimen organizado. Estos agresores planifican sus actos en la clandestinidad, adquieren armas de cacería que enfrentan menos restricciones legales y eligen blancos con alta afluencia de personas para maximizar el impacto mediático.

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La vulnerabilidad de los recintos históricos ante las nuevas amenazas

El ingreso de un rifle de cacería a la zona arqueológica de Teotihuacán expone una brecha crítica en los protocolos de seguridad de los espacios turísticos nacionales. Los custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) enfocan sus revisiones en prevenir el daño al patrimonio cultural, pero carecen de detectores de metales avanzados o arcos de seguridad perimetral capaces de identificar armamento largo.

Esta tragedia obligará a las autoridades federales a rediseñar por completo los filtros de acceso e implementar tecnologías de escaneo no invasivo que protejan la vida de los visitantes sin alterar el entorno histórico. La repercusión internacional de este suceso amenaza con impactar severamente la industria turística del Estado de México y del país entero. Las embajadas de Canadá, Rusia y Colombia ya monitorean la evolución médica de sus connacionales, mientras las agencias de viaje internacionales evalúan emitir alertas de seguridad para sus clientes.

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¿Quién inició la balacera en Teotihuacán?

El agresor resultó ser un residente de la Ciudad de México que actuó en solitario —portaba simbología soviética y vestía una camiseta alusiva a la masacre de Columbine— antes de quitarse la vida.

¿Cuántas víctimas dejó el ataque en la Pirámide de la Luna?

El tiroteo dejó un saldo de dos personas muertas, incluyendo a una turista canadiense y al propio atacante, además de seis personas lesionadas por balas y caídas.

¿Qué medidas de seguridad implementaron en Teotihuacán hoy?

La Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen un fuerte operativo en la zona arqueológica, mientras las autoridades evalúan instalar nuevos filtros con detectores de metales para los visitantes.

JM

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.