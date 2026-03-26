Así operaba "La Tía Paty", grupo de extorsionadores con chismes en Telegram e Instagram

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer desde sus redes sociales la detención de Astrid "N" y César "N" , dos extorsionadores de un grupo conocido como " La Tía Paty ".

La operación de esta célula delictiva, según informó la fiscalía local, consistía en la publicación de contenido de usuarios de redes sociales en perfiles de Instagram y Telegram que podría ser bajado de las páginas a cambio de dinero .

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer la detención de integrantes de "La Tía Paty". X / @FiscaliaNL

Contenido sensible utilizado para extorsionar por "La Tía Paty"

La detención de Astrid "N" y César "N" se logró gracias a denuncias presentadas en la Fiscalía de Nuevo León, las cuales derivaron en investigaciones que culminaron con las aprehensiones.

¿Qué es lo que se investiga?

Los detenidos son señalados por su posible participación en la operación de cuentas en redes sociales utilizadas para la difusión de contenido ( no se especifica de qué tipo; podría ir desde fotografías y videos de contenido sexual hasta información sensible o privada ) y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro.

Además, se investigan por posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

Los detenidos se encuentran a disposición de la autoridad judicial correspondiente y continúan las investigaciones en su contra.

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La extorsión en México

En la extorsión, según el Gobierno de México, la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, por ejemplo, utilizando agresiones verbales . En otras ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para engañarlas.

En la mayoría de los casos, los delincuentes eligen a la víctima al azar, utilizando directorios telefónicos, datos personales obtenidos a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales por la propia persona.

A veces se presentan como representantes de una institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso de gobierno, con el objetivo de obtener información básica para luego utilizarla como parte de su estrategia de extorsión.

El pasado 28 de noviembre de 2025, la extorsión fue considerada un delito de alto impacto en México. Fue catalogada así en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana. Esto significa que ahora será perseguida, investigada y sancionada como ocurre con los homicidios dolosos, el secuestro o la trata de personas .

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FF