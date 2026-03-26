Congresos de Veracruz y Chiapas aprueban reforma contra "pensiones doradas"

Los Congresos de Veracruz y Chiapas avalaron en sus respectivas sesiones de este jueves 26 de marzo del 2026 las reformas constitucionales federales en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, también conocidas como "pensiones doradas".

La reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió el visto bueno de los diputados locales: esto pasó en los plenos de Veracruz y Chiapas.

¿Qué pasó en el Congreso de Veracruz sobre las "pensiones doradas?

Con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, Veracruz se sumó a entidades como Chiapas, Tabasco, Sinaloa y Ciudad de México que ya avalaron la reforma constitucional federal.

De acuerdo con el contenido de la minuta, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

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En dichas reformas quedaron excluidas las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva referida en el Artículo 4° de la Carta Magna.

Legisladores morenistas consideraron que esta reforma terminará con privilegios que tienen, por ejemplo, más de 14 mil extrabajadoras y extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes reciben, entre todos, hasta 140 veces el ingreso promedio de una familia mexicana, lo que representa la cantidad de 28 mil 74 millones de pesos (mdp) y que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 54 mil jubilados generan una erogación por 41 mil millones de pesos.

¿Qué determinó el Congreso de Chiapas sobre la reforma a pensiones?

La 69 Legislatura de Chiapas aprobó el proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 127 de la Constitución General de la República materia de límite a jubilaciones y pensiones de instituciones públicas.

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Legisladores informaron que Chiapas es uno de los primeros estados en reformar la Constitución federal respecto a jubilaciones y pensiones; con esa aprobación, manifestaron, se cumple con la función de velar por los intereses de la ciudadanía bajo el compromiso "de legislar con humanismo".

Aseguraron que la reforma constitucional al artículo 127, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un acto de justicia social porque elimina las jubilaciones y pensiones millonarias que reciben funcionarios de entidades públicas, afirmaron los legisladores.

Alejandra Gómez Mendoza y Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, respectivamente, enfatizaron que con dicha reforma se impulsa la austeridad republicana, el humanismo y se genera responsabilidad financiera.

Gómez Mendoza recalcó que el objetivo de esa disposición legislativa es reducir las pensiones de hasta un millón de pesos que reciben exfuncionarios y sus familiares.

JM

