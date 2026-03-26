¿Quién es Vanessa Hajj, nieta de Carlos Slim que entró a América Móvil?

Se dio a conocer a través de la comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) que Vanessa Hajj Slim, nieta del empresario Carlos Slim Helú, es ahora propietaria de forma directa de dos millones 444 mil 476 acciones de la Serie B de la empresa América Móvil, el principal proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica y uno de los mayores a nivel mundial.

La compañía opera en 22 países con marcas como Telcel, Claro y Telmex, ofreciendo servicios móviles, fijos, banda ancha y TV de paga.

En términos de suscriptores móviles y accesos totales, excluyendo a China y la India es la más grande internacionalmente. Con el despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en países de América Latina, Europa Central y del Este.

¿Quién es Vanessa Hajj Slim?

Vanessa Hajj Slim, nacida en 1997, es hija de Vanessa Slim Domit ( la quinta hija de Carlos Slim) y Daniel Hajj Aboumrad. Pertenece a la tercera generación de la familia Slim, y su trayectoria académica y profesional sigue la línea del mundo empresarial.

Es ingeniera industrial egresada de la Universidad Anáhuac México. Ha cursado varias asignaturas sobre materialidad y criterios ESG en la Universidad Wharton de Pensilvania.

Es miembro del Consejo de Administración de América Móvil desde el año 2018, siendo por tres años la única mujer consejera de esta empresa. Ingresó también a Grupo Carso, y forma parte del equipo de Nuevos Proyectos de Inmuebles Carso, donde ha trabajado como analista.

En su posición actual, al poseer acciones Serie B en la actualidad, Hajj no solo tiene una participación económica, sino poder político real en las asambleas de accionistas. Esto diferencia su posición de la de un inversionista común y refuerza su peso específico dentro de la estructura de control de la empresa.

De su vida privada se sabe que en octubre de 2024 se casó con Ángel Alverde, quien trabaja como asociado en el área de Banca de Inversión de Santander.

La joven empresaria ha demostrado su gran capacidad para los negocios, y junto con sus primos y demás familiares pertenecientes al clan Slim continúan innovando y diversificando el legado familiar.

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KR