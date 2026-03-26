Tensión en Sinaloa: ataques armados dejan un muerto y una policía lesionada

Autoridades del municipio de Navolato, Sinaloa, confirmaron que elementos navales sufrieron un ataque armado en la zona del campo pesquero de Dautillos. Los marinos respondieron a la agresión y abatieron a uno de los civiles; asimismo, iniciaron la persecución del resto del grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó en un reporte oficial que una persona del sexo masculino perdió la vida en este enfrentamiento, mientras que las fuerzas federales y estatales continúan con la búsqueda del resto del grupo agresor.

Autoridades le pidieron a la población cercana al campo pesquero de Dautillos tomar previsiones ante estos acontecimientos y acatar las recomendaciones que les emitan las autoridades que participan en los operativos de búsqueda del grupo armado.

Por otro lado, los habitantes de Dautillos reportaron continuos disparos de armas automáticas, sobre todo por la avenida principal de este asentamiento, por lo que se les recomendó permanecer en sus hogares ante estos enfrentamientos.

Mujer policía resulta lesionada tras ataque armado

Por otro lado, en Culiacán, un comando atacó con armas automáticas a un elemento femenino de la Policía Estatal Preventiva de nombre, Araceli "N" de 31 años de años de edad en la zona del Piggy Back, a la salida sur de la capital del estado, la cual resultó herida.

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Se conoció que la agente, quien fue trasladada a un hospital luego de la agresión, conducía una camioneta Mitsubishi L200 de color blanco por la zona del libramiento de la carretera Benito Juárez cuando desde otra unidad en movimiento le dispararon en varias ocasiones con armas automáticas.

Las detonaciones de las armas de fuego alertaron a las corporaciones de seguridad y del Ejército que estaban recorriendo la zona luego de que recibieran el reporte de detonaciones de arma de fuego cerca de una plaza comercial.

Luego de recibir los primeros auxilios, la agente fue trasladada a un hospital de Culiacán para ser atendida de las lesiones que presentó en su cuerpo.

JM

