Amor en México: ¿Quiénes son más felices según el Inegi?

Mañana es 14 de febrero, Día del Amor, una fecha que conmemora la vida en pareja, pero que también sirve para reflexionar sobre cómo llevamos las relaciones los mexicanos. Estos son los datos:

Con motivo del 14 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta indicadores vinculados con la situación conyugal, el bienestar subjetivo, el uso de tiempo de convivencia con familiares y amigos, así como un panorama sociodemográfico de las mujeres unidas en edad fértil y sus parejas que viven en el mismo hogar. Los indicadores son construidos con base en información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019.

Situación conyugal de los mexicanos

Según la ENADID 2023, en México residían 99 millons 982 mil 443 personas de 15 años y más. De ellas, 35.9 % eran personas casadas; 29.6 %, solteras y 19.1 %, vivían en unión libre . Por edad, 68.7 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años estaban solteras, con un porcentaje mayor de hombres (75.6 %) que de mujeres (61.7 por ciento).

En el grupo de 30 a 59 años, la mayoría de las personas estaban casadas (47.0 %) o en unión libre (23.3 %) . Según sexo, el porcentaje de hombres (47.9 %) fue mayor que el de mujeres (46.3 %). En las personas de 60 años y más, predominaron las casadas (51.3 %), seguidas de las previamente unidas —separadas, divorciadas o viudas—(34.5 %) ; esta última situación fue más evidente en las mujeres, ya que casi la mitad había estado previamente unida (46.0 %), porcentaje que superó por más del doble (20.4 %) al de los hombres.

¿Cuántos mexicanos están satisfechos con su relación de pareja?

La ENBIARE 2021 mide el bienestar en las personas de 18 años y más que saben leer y escribir. Al preguntar a estas sobre la satisfacción con su vida afectiva (amorosa), 63.7 % respondió que estaba satisfecha(o), 21.4 % moderadamente satisfecha(o), 6.7 % poco satisfecha(o) y 8.2 % insatisfecha(o). En las personas unidas, 74.3 % declaró estar satisfecha, mientras que 37.4 % de las personas previamente unidas declaró lo mismo .

Por otra parte, la ENUT 2019 destaca el hecho de que, de la población de 12 años y más que declaró convivir con familiares y amigos, 52.1 % quisiera dedicarle más tiempo a su familia o amigos, 45.7 % estaba conforme con el tiempo que les dedicó y 1.8 % quisiera dedicarle menos tiempo.

En cuanto a la satisfacción que produjo la vida familiar por situación conyugal, la población unida declaró en mayor medida estar satisfecha(o) y muy satisfecha(o), con 64.5 y 26.5 %, respectivamente, mientras que la población previamente unida(o) tuvo el menor porcentaje en la categoría muy satisfecha(o), con 17.6 por ciento .

En el entorno de la vida social, las personas unidas declararon en su mayoría (63.5 %) que se encontraban satisfechas. De entre las diferentes situaciones conyugales, quienes estaban muy satisfechas con la vida social fueron las personas solteras (15.9 %).

Con información del Inegi

