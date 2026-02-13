Detienen al CEO de Dolphin Discovery en Cancún

Reportan la detención del director y accionista del grupo Dolphin Discovery en Cancún por elementos de la Guardia Nacional (GN) y efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la aprehensión se realizó a las 16:21 horas, cuando el empresario circulaba en su camioneta, sobre la avenida Uxmal.

Albor “N” será puesto a disposición del Centro Penitenciario Reclusorio Varonil Sur, en la Ciudad de México, a donde fue traslado.

El registro oficial describe al detenido con estatura aproximada de 1.70 metros, peso de 85 kilogramos, cabello corto, cara redonda y tez blanca. Al momento del aseguramiento vestía camisa tipo polo color vino y tenis color gris.

Durante el operativo, el también cónsul o excónsul de Rumania en Quintana Roo fue interceptado por los elementos federales y opuso resistencia, por lo que fue sometido.

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los cargos específicos que motivaron la detención. El caso quedó bajo la competencia de autoridades federales.

Albor “N” ha sido director y accionista de Dolphin Discovery, operador desde 1994 de parques acuáticos con delfinarios, con presencia mundial. El primero fue instalado en Isla Mujeres y durante 31 años ha recibido 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques en México, El Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, de acuerdo con la compañía.

El empresario y también abogado ha venido enfrentando problemas financieros y legales. Hace un año, Albor admitió que enfrentaba un adeudo por 200 millones de dólares, lo que le llevó a solicitar un concurso mercantil para reorganizarse y evitar la quiebra.

El adeudo abarcaba sus 15 delfinarios en México, Punta Cana, Miami, Ocho Ríos, Montego Bay y otras islas del Caribe.

OB