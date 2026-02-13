El Superpeso despierta este viernes 13 de febrero, cierre de semana, con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense .

La moneda nacional registró una ligera depreciación este día (a las 07:30 horas) al colocarse en 17.22 unidades por dólar , lo que representa una baja de 0.04 con relación a ayer, donde la divisa estadounidense cerró en 17.33 pesos.

Cotización peso-dólar en bancos este martes 13 de febrero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banamex 16.69 17.65 Banco Azteca 15.85 17.84 Banorte 16.05 17.55 BBVA Bancomer 16.38 17.51 Scotiabank 16.20 17.70

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:30 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg

