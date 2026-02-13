El Superpeso despierta este viernes 13 de febrero, cierre de semana, con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense.La moneda nacional registró una ligera depreciación este día (a las 07:30 horas) al colocarse en 17.22 unidades por dólar, lo que representa una baja de 0.04 con relación a ayer, donde la divisa estadounidense cerró en 17.33 pesos.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:30 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA