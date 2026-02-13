La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que la Fiscalía lleva a cabo una indagatoria “mucho más profunda” en torno al asesinato de cinco mineros relacionados con la empresa canadiense Vizsla Silver, ocurrido en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país.

La mandataria añadió que entre las líneas de investigación no se descarta que la extorsión haya sido el posible móvil del crimen.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que: "En particular, sobre este caso de los mineros, está haciendo la fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias".

El martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal 'Los Mayos'.

En ese sentido, la mandataria explicó que la versión inicial sobre la causa del secuestro proviene de declaraciones de detenidos, pero advirtió que no es concluyente.

"Aquí el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delincuencial. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos", dijo.

No obstante, aclaró que el proceso continúa bajo investigación.

"Evidentemente la fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda. No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa", añadió.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre tras el asesinato de cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, en una zona minera del municipio de Concordia, en Sinaloa, mientras que otros cinco continúan desaparecidos.

Sheinbaum detalló que las pesquisas buscan esclarecer las condiciones laborales y posibles responsabilidades.

"La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho", sostuvo.

Insistió en el acompañamiento a las víctimas y en examinar eventuales implicaciones empresariales.

"Averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad en la minera y también pues una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación", declaró.

Asimismo, indicó que el Gobierno dialogará con el sector para evaluar riesgos de seguridad.

"Hablar con la cámara de los mineros en la industria minera para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para poder proteger tanto a la actividad productiva como a las y a los trabajadores", afirmó.

Sobre este punto, la mandataria destacó que existe una estrategia nacional contra la extorsión, el cual es "uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía" , aunque explicó que se modificó la ley para perseguir este delito de oficio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA