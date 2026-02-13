Este viernes 13 de febrero es un día que despierta temor entre algunos, pero ¿Por qué?

Hoy es viernes 13, y como cada ocasión en que este número y el día coinciden, muchos comienzan a realizar una serie de rituales porque es considerado como de mala suerte .

Quizás, parte de este temor al viernes 13 se incrementó con la película estadounidense que lleva el mismo nombre de 1980 , producida y dirigida por Sean S. Cunningham, escrita por Victor Miller y protagonizada por Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram, Mark Nelson, Jeannine Taylor, Robbi Morgan y Kevin Bacon; que narra la historia de muertes misteriosas, en extrañas circunstancias, en un campamento de verano.

Algunos afirman que existe una confusión, porque el día de mala suerte en realidad es el martes 13 y no el viernes; que hace referencia a la película, es decir, que está más relacionado con el terror que con el infortunio .

Sin embargo, para otros cuantos, el viernes 13 trae mala suerte y aquí te contamos por qué:

Según National Geographic, el temor a este día pudiera tener un trasfondo religioso. Debido a que fueron justamente 13 las personas que asistieron a la última cena de Jesús, 12 apóstoles y Cristo, que fue crucificado un viernes.

Es también en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, donde se habla de la "Bestia de siete cabezas", que trae consigo penuria y desgracia, lo que asigna aversión a ese número.

Para otras creencias, por ejemplo, en el Kabbalah judío también se habla de 13 espíritus malignos; en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el decimotercero invitado a una cena de dioses. Y, finalmente, en el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13.

Es evidente, como con todas las supersticiones, que el número 13 no tiene una connotación negativa, por lo menos en fundamentos científicos, y se trata más de una creencia que se ha popularizado .

¿Qué viene la próxima semana?

La próxima semana de febrero marte el inicio de la Cuaresma 2026.

El próximo martes 17 de febrero será el carnaval, mientras que día siguiente es Miércoles de Ceniza, el inicio de la Cuaresma que prepara al mundo católico para Semana Santa .

Semana Santa 2026

Domingo de Ramos, 29 de marzo

Jueves Santo, 2 de abril

Viernes Santo, 3 de abril

Sábado Santo, 4 de abril

