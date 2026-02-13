Este viernes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó las versiones de un supuesto ataque directo a miembros de la familia del cantante Pepe Aguilar en Zacatecas, afirmando que ellos "iban pasando" por un punto donde se realizaba un operativo.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria explicó que la noche del jueves se produjo un ataque en contra de un convoy integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, que se encontraba cerca de un predio del famoso. Aclaró que este no tuvo nada que ver con la familia, sino que ocurrió cuando pasaron por la zona en la que fueron agredidos los agentes de seguridad.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron y fueron, digamos, atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”, dijo.

La Presidenta mexicana afirmó que todos los Aguilar se encuentra bien, y que los detalles del hecho serán proporcionados "con transparencia" por las autoridades federales del Gabinete de Seguridad.

Los funcionarios atacados serían miembros de la policía estatal y del Ejército mexicano, según informaron medios locales.

Se desconoce la identidad de los atacantes, en una agresión armada en la que no hubo víctimas mortales.

Por su parte, el cantante Pepe Aguilar aseguró en un comunicado que su familia "está bien", y que lo sucedido corresponde a un "operativo" de las fuerzas de seguridad cerca de su casa.

"Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", afirmó Aguilar.

En un primer momento, medios locales aseguraron que el ataque a balazos había ocurrido contra un convoy de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar mientras se trasladaban de Zacatecas a la Ciudad de México.

El Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde está ubicado el rancho de la familia Aguilar.

En tanto, el secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, precisó que el incidente ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera hacia el municipio de Tabasco.

Lee también: Hallan a 71 personas con reporte de desaparición en cárceles de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

