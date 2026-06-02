Hoy No Circula: Así aplica este martes 2 de junio en CDMX y Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) amanecieron este martes 2 de junio con una calidad del aire aceptable, por lo que no se vislumbra un riesgo de contingencia y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Autos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México hoy

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "aceptable" y con riesgo moderado, aunque con la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Benito Juárez y Centro de Ciencias de la Atmósfera se mostraban en amarillo en el semáforo ambiental (calidad del aire aceptable), el resto, en verde (calidad buena).

Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT sólo daba información de las estaciones Toluca Centro y Metepec, ambas con indicadores de contaminación baja.

Las autoridades actualizan el monitoreo de manera permanente para determinar si existe riesgo para la población o necesidad de activar contingencia ambiental.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.