Padrón de telefonía: los datos personales que NO estás obligado a registrar

Si aún no has registrado tu línea telefónica, esto te interesa: a poco más de un mes de que venza el plazo oficial, las autoridades advirtieron sobre un aumento de intentos de fraude relacionados con el trámite y aclararon qué información pueden pedirte y cuáles datos nunca deben solicitarte.

Crecen los registros, pero también los intentos de engaño

A medida que avanza el proceso de vinculación de líneas telefónicas en México, también aumentan las preocupaciones de miles de usuarios que buscan cumplir con el trámite sin convertirse en víctimas de fraude.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que hasta el momento se han contabilizado cerca de 48 millones de líneas vinculadas, una cifra que muestra el avance del procedimiento impulsado por las compañías de telefonía móvil en todo el país.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el incremento en los registros ha venido acompañado de un fenómeno preocupante: la proliferación de llamadas, mensajes de texto, enlaces sospechosos y supuestos gestores que ofrecen ayuda para completar el trámite a cambio de información personal.

Por ello, la CRT reiteró el llamado a los usuarios para mantenerse alerta y utilizar exclusivamente los canales oficiales de las operadoras telefónicas.

¿Qué datos no pueden pedirte para registrar tu línea?

Una de las principales dudas entre los usuarios está relacionada con la información que deben proporcionar para completar la vinculación de su número celular. Ante ello, la CRT fue enfática al señalar que ninguna empresa telefónica está autorizada para solicitar datos biométricos sensibles como parte del trámite.

CANVA

Entre los datos que las operadoras no pueden pedir se encuentran:

Huellas dactilares.

Escaneo de iris.

Pruebas de ADN.

Reconocimiento facial permanente.

Información médica.

Datos biométricos adicionales no contemplados por el procedimiento oficial.

Las autoridades explicaron que cualquier solicitud de este tipo debe considerarse una señal de alerta y podría tratarse de un intento de fraude o robo de identidad.

Los canales oficiales son la única vía autorizada

La recomendación principal de las autoridades es realizar el trámite únicamente a través de los mecanismos habilitados por las compañías telefónicas.

Esto significa evitar compartir información personal mediante:

Redes sociales.

Aplicaciones de mensajería.

Enlaces enviados por desconocidos.

Sitios web no oficiales.

Llamadas de supuestos intermediarios.

La CRT recordó que ninguna persona ajena a las operadoras tiene facultades para gestionar el proceso en nombre de los usuarios.

¿Qué documentos sí necesitas para completar el trámite?

Para quienes todavía no realizan el registro, las autoridades aclararon cuáles son los documentos válidos para llevar a cabo el procedimiento. En el caso de las personas físicas, será necesario presentar:

INE vigente o pasaporte.

CURP.

Por su parte, las personas extranjeras deberán proporcionar la CURP temporal correspondiente. Mientras tanto, las empresas tendrán que acreditar su identidad mediante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La documentación permitirá validar que el número telefónico quede asociado correctamente con la persona o entidad responsable de la línea.

La fecha límite se acerca

Las autoridades recordaron que el periodo para realizar la vinculación concluirá el próximo 30 de junio, por lo que millones de usuarios todavía tienen algunas semanas para completar el proceso. La recomendación es no esperar hasta los últimos días para evitar saturaciones en los sistemas de atención o posibles contratiempos durante la validación de documentos.

El trámite forma parte de un proceso nacional que involucra a operadoras de telefonía móvil y usuarios en todo México.

¿La selfie cuenta como dato biométrico?

Otra de las preguntas más frecuentes tiene que ver con la fotografía o selfie que algunas plataformas solicitan durante el proceso de registro en línea. De acuerdo con la CRT, esta imagen no forma parte de los datos biométricos prohibidos para el trámite.

Las autoridades explicaron que la fotografía funciona únicamente como una herramienta temporal de verificación de identidad para comprobar que la persona que realiza el registro coincide con los documentos oficiales presentados.

Es decir, se trata de una medida de validación dentro de las plataformas autorizadas y no de una recopilación de datos biométricos permanentes.

También existe la opción presencial

Para quienes prefieren no compartir fotografías mediante plataformas digitales, la CRT recordó que existe la posibilidad de acudir directamente a los centros de atención de las compañías telefónicas. De esta manera, los usuarios pueden completar el procedimiento de forma presencial y presentar su documentación directamente ante personal autorizado.

Esta alternativa busca ofrecer mayor tranquilidad a quienes tienen dudas sobre el manejo de su información personal en entornos digitales.

Con millones de líneas ya vinculadas y una fecha límite cada vez más cercana, las autoridades buscan evitar que los usuarios caigan en engaños relacionados con el proceso.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CURP, el INE, el RFC y los mecanismos de validación de identidad son algunos de los elementos clave dentro del procedimiento. Sin embargo, la recomendación principal sigue siendo la misma: utilizar únicamente canales oficiales y desconfiar de cualquier solicitud de datos biométricos sensibles.

A pocas semanas del cierre del plazo, mantenerse informado puede ser la mejor herramienta para completar el trámite de forma segura y proteger la información personal.

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