El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una advertencia meteorológica de máxima prioridad para este miércoles 6 de mayo. Una intensa y prolongada onda de calor continuará castigando severamente a la mayor parte del territorio nacional, alterando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

¿Qué está pasando exactamente en el cielo mexicano?

La causa principal de este sofocante infierno térmico es una poderosa circulación anticiclónica que se ha posicionado estratégicamente en los niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México . Este complejo sistema meteorológico actúa como un domo invisible que atrapa el aire caliente, disipando las nubes y permitiendo que la radiación solar impacte de forma directa.

Como resultado directo de este fenómeno, el ambiente general será de caluroso a extremadamente caluroso a lo largo y ancho de la República Mexicana . Las autoridades de protección civil han sido enfáticas al pedir a la población que no subestime estas condiciones bajo ninguna circunstancia, ya que el riesgo de sufrir un golpe de calor es sumamente elevado.

¿Dónde golpeará más fuerte el calor extremo hoy?

El reporte oficial más reciente señala que San Luis Potosí (en sus zonas centro y sur) y el estado de Guerrero (en su región noroeste) serán las entidades más castigadas de todo el país . En estas regiones específicas, los termómetros romperán la peligrosa barrera de los 45 grados Celsius, convirtiendo las calles en zonas de alto riesgo durante el mediodía.

Sin embargo, el occidente del país no se queda atrás en esta alerta climática. En Jalisco, especialmente en las regiones centro, sur y suroeste, las temperaturas oscilarán peligrosamente entre los 40 y 45 grados , lo que convertirá a la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus municipios aledaños en un auténtico horno al aire libre.

Este mismo impacto térmico, con temperaturas superiores a los 40 grados, se replicará en estados como Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La recomendación general y más urgente de las autoridades sanitarias es buscar resguardo en interiores con ventilación adecuada durante las horas de mayor insolación diurna.

Vientos huracanados, torbellinos y lluvias inesperadas

A pesar del calor abrumador, el clima en México siempre ofrece contrastes sorprendentes, y este miércoles no será la excepción. Una línea seca establecida en el norte del país interactuará con otros sistemas, provocando rachas de viento muy fuertes que han encendido las alertas por la posible formación de torbellinos en el estado de Coahuila.

Simultáneamente, una circulación ciclónica en el noroeste del territorio nacional generará intensas tolvaneras que reducirán drásticamente la visibilidad en las carreteras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Zacatecas. Los conductores que transiten por estas vías deberán extremar precauciones, encender sus luces y reducir la velocidad para evitar accidentes lamentables.

Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe traerá un necesario respiro en forma de chubascos vespertinos. Estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México experimentarán lluvias aisladas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para enfrentar esta compleja jornada de contrastes climáticos, los expertos en salud pública y meteorología comparten una lista de recomendaciones esenciales que no debes pasar por alto para proteger tu bienestar:

• Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural al día.

• Usa protección solar adecuada: Aplica bloqueador de amplio espectro cada cuatro horas.

• Evita la exposición directa: Suspende cualquier actividad física al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Cuida a los más vulnerables: Presta especial atención a niños pequeños, adultos mayores y mascotas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Conagua y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales será vital para superar este miércoles extremo. El clima no da tregua en esta temporada, pero la prevención ciudadana y la información oportuna son nuestras mejores herramientas para mantenernos a salvo.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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