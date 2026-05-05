Con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia, en todo México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) tiene programada la realización del Primer Simulacro Nacional 2026, con el cual, se activará la alerta sísmica en distintos estados de la República.

Este ejercicio, que se llevará a cabo este 6 de mayo en punto de las 11:00 horas, no solo activará los altavoces en diversas entidades, sino que también enviará un mensaje masivo a dispositivos móviles.

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¿Cómo será el Primer Simulacro Nacional 2026?

El ejercicio se desarrollará bajo un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.2, uno de los más intensos posibles. Este planteamiento no es casual: se basa en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región donde se ha acumulado energía tectónica durante más de un siglo sin liberarse en un gran movimiento.

El epicentro simulado se ubicará cerca de la costa de Guerrero, a unos 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, lo que provocaría una percepción extrema en zonas cercanas y efectos severos en el centro del país, incluida la Ciudad de México.

Este tipo de simulación permite poner a prueba la coordinación entre autoridades, cuerpos de emergencia y ciudadanía ante un evento de gran escala.

Lista de estados en los que sonará la alerta sísmica en el Primer Simulacro Nacional

Durante el simulacro, la alerta se activará en alrededor de 14 mil altavoces distribuidos en distintas entidades:

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Morelos

Chiapas

Colima

Tlaxcala

¿Qué mensaje llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional 2026?

Uno de los puntos que más expectativa genera es la alerta que aparecerá directamente en los teléfonos móviles. A través del sistema Cell Broadcast —que no requiere internet— se enviará un aviso masivo a millones de dispositivos.

El mensaje será claro y directo:

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".

Además del texto, los usuarios escucharán un sonido distintivo que se activará incluso si el celular está en silencio o bloqueado.

Se estima que más de 80 millones de dispositivos reciban la notificación al mismo tiempo, con apoyo de empresas como Telcel, ATyT, Movistar y Altán Redes.

¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular?

Para no quedarse fuera de este tipo de avisos, es importante revisar la configuración del teléfono. En muchos casos, la función viene activada por defecto, pero conviene verificarlo.

En iPhone:

Ir a "Configuración" Seleccionar "Notificaciones" Activar "Alertas de emergencia" y "Alertas gubernamentales"

En Android:

Abrir "Configuración" Entrar a "Seguridad y emergencias" Activar "Alertas de emergencia inalámbricas".

Algunos dispositivos más recientes incluyen incluso opciones específicas para alertas sísmicas, lo que mejora la rapidez de notificación.

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MB



